Los precios de los combustibles en EEUU suben más que los del crudo, dominado por exportaciones

Por Stephanie Kelly

NUEVA YORK (Reuters) - Los precios de los combustibles estadounidenses han subido más rápido que los del crudo en el último mes, en un momento en que Estados Unidos ha enviado más productos refinados al extranjero para abastecer los mercados europeos tras la invasión rusa de Ucrania.

Los operadores afirman que no es probable que las reservas mundiales de combustible aumenten rápidamente, ya que los grandes productores, como la OPEP, están aumentando la producción lentamente. La escasez en los mercados de combustible es más alarmante, dicen, porque muestra que las refinerías están teniendo problemas para satisfacer la demanda, a pesar de que hay más crudo disponible a través de grandes liberaciones de reservas.

"Las cosas están realmente tensas con el diésel y la demanda mundial", dijo Aaron Milford, director ejecutivo de Magellan Midstream Partners, en una llamada sobre resultados el jueves.

Las reservas mundiales de crudo, gasolina y otros combustibles están disminuyendo a medida que la demanda ha recuperado los niveles anteriores a la pandemia. Los suministros se redujeron aún más tras la invasión de Ucrania y las posteriores sanciones a Rusia por parte de Estados Unidos y sus aliados.

Washington ha liberado millones de barriles de las reservas estratégicas estadounidenses, lo que ha ayudado a controlar el precio del crudo. Sin embargo, los inventarios de productos siguen cayendo.

Desde la invasión de Ucrania el 24 de febrero, los futuros del crudo estadounidense han subido casi un 17%, según los datos de Refinitiv Eikon, mientras que los futuros de la gasolina estadounidense han subido más de un 30% y los futuros del gasóleo de calefacción estadounidense, un sustituto del gasóleo, han subido un 40%.

"Generalmente, en esta época del año, los productos van por delante del crudo, pero en este caso el diferencial es mucho mayor de lo normal. Es una señal de que el mercado de productos está gritando a las refinerías: 'Poneos a trabajar, necesitamos más oferta'", dijo Phil Flynn, analista principal de Price Futures Group.

Los inventarios de destilados están especialmente justos, con 105 millones de barriles, lo más bajo desde abril de 2008, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Las existencias comerciales de crudo de Estados Unidos han aumentado desde finales de febrero debido a las liberaciones de las reservas estadounidenses.

Las exportaciones de productos refinados de EEUU han alcanzado una media de 6,3 millones de barriles diarios (bpd) en las últimas cuatro semanas, casi el mayor ritmo de exportación de la historia del país.

Las subidas de los precios del crudo estadounidense se han visto limitadas por las preocupaciones sobre la demanda energética durante los prolongados confinamientos del COVID-19 en China.

El descuento del crudo estadounidense con respecto a la referencia mundial Brent se ha reducido a menos 2,15 dólares por barril la semana pasada, el menor desde noviembre, antes de volver a ampliarse. Un descuento más reducido hace que el crudo estadounidense sea menos atractivo en los mercados extranjeros.

Los operadores afirman que la menor capacidad de refinado, sobre todo en la Costa Este, ha reducido la oferta en los mercados de productos, elevando las primas del combustible para aviones y del gasóleo. Los inventarios de destilados de la Costa Este están en un mínimo histórico.

"Realmente no tenemos capacidad para (exportar más) y al mismo tiempo no afectar al mercado interno", dijo Robert Yawger, director ejecutivo de futuros de energía en Mizuho. "Hemos aumentado algo la utilización de las refinerías, pero gran parte de ese aumento se dirige a la zona euro y no a Nueva Jersey".

