LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 6 de mayo del 2022

LO ÚLTIMO

Jill Biden visita Europa, hablará con refugiados ucranianos

México cierra empresa de extracción, agravando disputa

Deforestación en Amazonia brasileña rompe récords para abril

Tesla le pagará el viaje a empleadas que deseen abortar en otros estados

EEUU: Detienen a madre de hombre negro muerto por policía

Posible tornado destroza edificio en Alabama; prevén más tormentas

Bielorrusia sentencia a mujer obligada a aterrizar en país

Expertos preocupados por procesamiento de cocaína en UE

Israel anuncia que construirá más viviendas en Cisjordania

Izquierda francesa acuerda campaña electoral conjunta

2 muertos y 2 heridos en tiroteo en albergue de Holanda

PRIMERA PLANA

EUR-GEN UCRANIA-GUERRA

ZAPORIYIA, Ucrania — Se multiplican los esfuerzos internacionales para rescatar a civiles de la enorme planta siderúrgica de Mariúpol y la ciudad en general, al tiempo que los combatientes atrincherados en el enorme complejo montan la última resistencia para impedir la toma total del puerto estratégico por Moscú. Por Elena Becatoros y Jon Gambrell. 530 palabras. AP foto. ENVIADO

Con:

UCRANIA-GUERRA-LO ÚLTIMO: Los últimos acontecimientos relacionados con la invasión rusa de Ucrania.

UCRANIA-GUERRA-AMNISTÍA: AI: Rusia debe enfrentar a justicia por crímenes de guerra

UCRANIA-GUERRA EEUU-INTELIGENCIA: EEUU dice que dio información a Ucrania sobre buque hundido

JILL BIDEN-UCRANIA: Jill Biden visita Europa, hablará con refugiados ucranianos

AMN-ECO EEUU-EMPLEO

WASHINGTON — Los empleadores en Estados Unidos añadieron 428.000 puestos disponibles en abril, prorrogando la solidez en el mercado laboral a pesar de la inflación, la escasez de suministros, la guerra en Ucrania y las altas tasas de interés. Por Paul Wiseman. 340 palabras. AP foto. ENVIADO

EUR-POL GRAN BRETAÑA-ELECCIONES

LONDRES — El Partido Conservador gobernante sufre derrotas electorales en sus escasos baluartes en Londres que acrecentarán la presión sobre el primer ministro Boris Johnson en medio de escándalos éticos y una situación económica que se deteriora. Por Jill Lawless. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

CAR-GEN CUBA-EXPLOSIÓN

LA HABANA - Una poderosa explosión aparentemente causada por una fuga de gas causa la muerte de ocho personas y heridas al menos a 40 tras volar las paredes exteriores de los primeros pisos de un hotel cinco estrellas ubicado en el corazón de La Habana. 556 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana la desinformación giró en torno a la hija del presidente ucraniano Volodomyr Zelenskyy, a la relación entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump y a Mark Zuckerberg. Aquí están los hechos: una fotografía no muestra a la hija de Zelenskyy llorando. Zuckerberg no es nieto del multimillonario estadounidense David Rockefeller. Una caricatura que muestra a Trump y López Obrador está manipulada. La alcaldesa de la capital mexicana no fue agredida en un evento reciente. Un anuncio de Coca-Cola apoyando a los nazis es apócrifo. Por Marcos Martínez Chacón y Abril Mulato. 2.056 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMN-GEN MÉXICO-EEUU-MINA

CIUDAD DE MÉXICO — El gobierno mexicano cierra una operación de extracción de piedra caliza propiedad de una empresa estadounidense, una medida que probablemente intensifique una actual disputa comercial con la firma. Por Mark Stevenson. 360 palabras. ENVIADO

AMS-GEN BRASIL-DEFORESTACIÓN

RÍO DE JANEIRO — La deforestación detectada en la Amazonía brasileña rompió todos los récords para el mes de abril y eso siguió a récords similares en enero y febrero. Por Fabiano Maisonnave. 380 palabras. ENVIADO

AMC-GEN MÉXICO-AMLO-CENTROAMÉRICA

CIUDAD DE GUATEMALA - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inicia una gira de cinco días por Centroamérica y Cuba arremetiendo contra el gobierno de Estados Unidos. 631 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN LATINOAMÉRICA EN IMÁGENES-FOTOS

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe y publicadas entre el 29 de abril y el 5 de mayo de 2022. 73 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN TESLA-ABORTO

SIN PROCEDENCIA — Tesla se hace cargo de los gastos de viaje para aquellos empleados que buscan abortar fuera del estado, uniéndose al grupo de grandes empresas que han introducido políticas similares para beneficiar a los trabajadores afectados por las nuevas restricciones en los últimos meses. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-CLI EEUU-TORMENTAS

SIN PROCEDENCIA — Un posible tornado derriba una tienda y arranca el frente de un edificio en Mobile Bay en Alabama entre pronósticos de más tormentas en la franja que va del sur de Alabama a la costa de Virginia. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN DAUNTE WRIGHT-MADRE DETENIDA

BROOKLYN CENTER, Minnesota - La madre de Daunte Wright, un hombre negro abatido por una agente de policía de Minneapolis, dice que un agente del mismo departamento la detuvo brevemente y la lastimó cuando ella grababa el arresto de una persona por una infracción de tránsito. 280 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-CIE ESTACIÓN ESPACIAL

CABO CAÑAVERAL, Florida — La cápsula espacial SpaceX Dragon copn cuatro astronautas cayó a medianoche en el Golfo de México, coronando el mes más ajetreado hasta ahora para el servicio de taxis de Elon Musk. Por Marcia Dunn. 250 palabras. AP foto. ENVIADO

MUNDO

EUR-GEN ESPAÑA EXPLOSIÓN

MADRID — Una explosión en un edificio residencial en el centro de Madrid deja dos muertos y 18 heridos. 200 palabras. ACTUALIZADA

EUR-GEN EUROPA-NARCOTRÁFICO

BRUSELAS — Cantidades récord de cocaína están siendo confiscadas en Europa al tiempo que la manufactura de la droga está ocurriendo ahora dentro de la Unión Europea, advirtieron funcionarios a cargo de combate y el monitoreo del uso de drogas. Por Samuel Petrequin. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

EUR-GEN BIELORRUSIA-ACTIVISTA SENTENCIADA

LEÓPOLIS, Ucrania - Una mujer que dirigía un canal de mensajes de la oposición bielorrusa y fue arrestada junto con su novio activista cuando una aerolínea en la que iban fue obligada a aterrizar en Bielorrusia, es condenada con cargos que incluyen incitar el odio social. 250 palabras. AP foto. ENVIADO

EUR-GEN HOLANDA-TIROTEO

LA HAYA, Holanda — Dos personas mueren y dos resultan heridas de gravedad en un tiroteo en una casa hogar para personas con discapacidades en una granja en la zona rural de Holanda. 170 palabras. ENVIADO

MOR-GEN ISRAEL-ASENTAMIENTOS

JERUSALÉN - Israel anuncia que está elaborando planes para construir 4.000 viviendas para colonos en la Cisjordania ocupada. Por Areej Hazboun. 200 palabras. AP foto. ENVIADO

EUR-POL FRANCIA-ELECCIONES IZQUIERDA

PARÍS — Los partidos de izquierda franceses harán campaña juntos para las próximas elecciones legislativas después que el Partido Socialista aceptó sumarse a una coalición que espera limitar el margen del presidente centrista Emmanuel Macron para elaborar políticas. 400 palabras. AP foto. ENVIADO

DEPORTES

DEP-GEN CORONAVIRUS-CHINA-JUEGOS DE ASIA

SIN PROCEDENCIA - Menos de tres meses después de la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno en Beijing, el Consejo Olímpico de Asia (COA) anuncia que los Juegos Asiáticos que este año se llevarían a cabo en China han sido pospuestos debido a los brotes de la variante ómicron del coronavirus en el país. Por Stephen Wade. 587 palabras. AP Fotos. ENVIADO

DEP-FUT ESPAÑA-LIGA

BARCELONA - El Real Madrid inicia su cuenta regresiva para la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool enfrentando al Atlético de Madrid en un derbi capitalino de la Liga española. Por Joseph Wilson. 500 palabras. AP Fotos. EN DESARROLLO

DEP-FUT ARSENAL-ARTETA

LONDRES - El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, firma una extensión de contrato por tres años para quedarse con el club de la Liga Premier hasta la temporada 2024-25. 283 palabras. AP Fotos. ENVIADO

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-MUS UCRANIA-GUERRA-EUROVISIÓN

TURÍN, Italia - La canción melódica y optimista de la banda ucraniana Kalush Orchestra para el Festival de la Canción de Eurovisión, “Stefania”, fue escrita como un homenaje a la madre de su líder. Pero desde la invasión rusa de Ucrania, se ha vuelto un himno a la patria devastada por la guerra. Por Colleen Barry. 755 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-CIN PRÓXIMOS ESTRENOS

SIN PROCEDENCIA - Este verano boreal Hollywood estrena algunas de sus producciones más grandes del año, empezando con “Doctor Strange and the Multitverse of Madness” de Marvel este fin de semana. Entre otras películas muy esperadas, Tom Cruise vuelve a pilotear en “Top Gun: Maverick”, los doctores Grant, Sattler e Ian Malcolm lidian nuevamente con dinosaurios en “Jurassic World Dominion” y Natalie Portman sostiene el martillo de Thor en “Thor: Love and Thunder”. Por Lindsey Bahr. 1.705 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con: PRÓXIMOS ESTRENOS-EMMA THOMPSON.

ESP-CIN DOCTOR STRANGE-SAM RAIMI

NUEVA YORK - El director Sam Raimi comenzó a sentir alivio la mañana después del estreno de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. La película fue una carrera contrarreloj para el cineasta de 62 años, quien tomó el proyecto hace dos años y medio luego que Scott Derrickson lo abandonara por diferencias creativas. Por Jake Coyle. 1.476 palabras. AP Foto. ENVIADO.

