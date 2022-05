Explosión mortal en hotel céntrico de La Habana

Una fuerte explosión el viernes en el céntrico hotel Saratoga de La Habana, que estaba en reparación, dejó al menos ocho muertos, unos 30 heridos y 13 desaparecidos, destruyendo varios pisos del edificio y causando daños a su alrededor.

Actualiza con tuit de canciller y datos de ambiente ///La Habana, 6 Mayo 2022 (AFP) - Una fuerte explosión el viernes en el céntrico hotel Saratoga de La Habana, que estaba cerrado al público, dejó al menos ocho muertos, unos 30 heridos y 13 desaparecidos, destruyendo varios pisos del edificio y causando daños a su alrededor."Hasta el momento han fallecido ocho personas y una treintena se encuentran hospitalizadas", dijo la presidencia de Cuba en Twitter. Añadió que "13 personas permanecen desparecidas".Entre los heridos había 11 extremadamente graves. "Un niño de dos años que se está operando por fractura de cráneo", informó Miguel Hernán Estévez, director del hospital Hermanos Almejeiras.La explosión sucedió a las 11H00 locales (15H00 GMT). El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegó una hora después al lugar para supervisar las labores de rescate. "No ha sido una bomba ni un atentado, ha sido un lamentable accidente", dijo frente a la montaña de escombros que se levantaba en el hotel de lujo, situado en la emblemática avenida Prado y muy cercano al Capitolio.La Presidencia informó en un tuit que "investigaciones preliminares indican que la explosión la provocó un escape de gas.El canciller, Bruno Rodríguez, expresó su "solidaridad y consternación" por la tragedia y envió "sentidas condolencias a los familiares de las víctimas fatales". - Un "estruendo terrible" - "Se sintió un estruendo tremendo y una nube de polvo que llegó hasta el parque (de enfrente), mucha gente salió corriendo", dijo a AFP Rogelio García, conductor de un bicitaxi que iba pasando justo en el momento de la explosión.Las cuatro primeras plantas del Saratoga, hotel de cinco estrellas que cuenta con 96 habitaciones, dos restaurantes y una piscina en la azotea, saltaron por los aires en la explosión. El suelo quedó sembrado de escombros y cristales y varios automóviles resultaron dañados alrededor, constató AFP.En el hotel, que estaba cerrado y se preparaba para reabrir al público el 10 de mayo, se encontraban los trabajadores del establecimiento."Hasta ahora no tenemos información de que exista ningún extranjero ni herido ni fallecido, pero hay que esperar porque la información es muy primaria", dijo de su lado el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda.El delegado de la empresa estatal Gaviota, propietaria del hotel, Roberto Calzadilla, dijo que la explosión ocurrió cuando "se estaba reabasteciendo el gas con una pipa (camión cisterna) y al parecer esto fue lo que que provocó este lamentable accidente".Poco después de la explosión, una nube de humo y polvo se extendía por la zona. De los primeros cuatro pisos del edificio solo quedaron algunas columnas que sostenían la estructura.Algunas personas eran asistidas en el piso por paramédicos, entre el ir y venir de ambulancias y carros de bomberos. La policía acordonó con cintas amarillas dos cuadras a la redonda.- Popular hotel de La Habana -"Lo que se sintió fue una explosión estremecedora y todo eso se vino abajo", dijo otra mujer que traía aún polvo en el rostro y que no quiso dar el nombre.Una escuela se encuentra justo al lado del hotel, pero afortunadamente "todos los niños fueron evacuados y ninguno resultó herido", dijo la presidencia cubana.La cúpula del techo de la iglesia bautista El Calvario colapsó posteriormente. Imágenes de la televisión mostraron la destrucción en el interior del recinto.El Saratoga, una lujosa construcción de estilo neoclásico levantada en 1880 para almacenes, fue remodelado como hotel en 1933 y reinaugurado en 2005.Como uno de los hoteles más populares de La Habana, ha alojado a diversas personalidades como Beyoncé y Jay Z, que celebraron en 2013 un aniversario, así como Madonna y su hija Lourdes y Mick Jagger, el legendario integrante de los Rolling Stones.rd-lp/ll -------------------------------------------------------------