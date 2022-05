Curva Tesoro se empina; rendimientos reales asustan a acciones

(Bloomberg) -- La curva de rendimiento del Tesoro de Estados Unidos se empinó bruscamente el viernes a raíz de los datos de empleo mixtos de abril que inicialmente enviaron las tasas en todo el espectro de vencimientos a los máximos de la sesión. El retroceso comenzó cuando las acciones estadounidenses abrieron con fuertes pérdidas, en una señal de la amenaza que representan los mayores costos de endeudamiento.

Los rendimientos del Tesoro protegidos contra la inflación continuaron liderando el movimiento, una indicación de que el endurecimiento de las condiciones financieras en lugar de las expectativas de inflación fue el principal impulsor de la liquidación inicial. El rendimiento real a 10 años subió hasta 10 puntos básicos a 0,29%, mientras que el nominal a 10 años subió nueve puntos básicos a 3,13%.

Los rendimientos del Tesoro a corto plazo, que son más sensibles a las expectativas cambiantes de la tasa de política monetaria de la Reserva Federal, lideraron el retroceso desde los máximos de la sesión; la nota a dos años cayó al 2,64%, desde un máximo del 2,76%. Su diferencial con el rendimiento del instrumento a 10 años alcanzó los 41,6 puntos básicos, acercándose al extremo superior de su rango desde principios de marzo.

“Todo se trata de las condiciones financieras y los rendimientos reales aún son muy bajos”, dijo Gregory Faranello, jefe de negociación y estrategia de tasas de EE.UU. en AmeriVet Securities. “La inflación es mucho más alta que en 2018”, cuando el rendimiento real a 10 años estaba por encima del 1%, y “el mercado cree que la Fed tendrá que seguir endureciendo la política monetaria”.

Los datos de empleo de EE.UU. de abril parecían dejar a la Reserva Federal encaminada a endurecer constantemente la política monetaria este año a través de alzas de tasas y una reducción del balance.

Los sólidos datos de empleo estuvieron acompañados por un crecimiento moderado de los salarios, y aunque el mercado se reafirmó inicialmente, los rendimientos subieron posteriormente a máximos de sesión, y los a cinco, 10 y 30 años registraron máximos de 2018.

La curva de rendimiento de dos a 10 años estaba por debajo de los 20 puntos básicos antes de la reunión de política monetaria de la Fed del miércoles, después de lo cual el presidente del banco central, Jerome Powell, dijo que actualmente no se está considerando un aumento de la tasa de 75 puntos básicos, lo que deja a los inversionistas considerando un camino más pronunciado para la tasa de política de la Fed a lo largo del tiempo.

Los bonos del Tesoro protegidos contra la inflación enfrentan un riesgo adicional por el plan de la Fed de comenzar a reducir su balance el próximo mes, porque las compras de TIPS por parte del banco central representaron una gran parte del monto pendiente.

