Bolsonaro critica robustas ganancias Petrobras en año electoral

(Bloomberg) -- Petrobras registró sólidos resultados en el primer trimestre gracias a la creciente producción de petróleo durante el repunte de los precios de este año, lo que provocó una reprimenda del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que quiere que la empresa contenga los precios del combustible antes de las elecciones de octubre.

Bolsonaro pidió el jueves a Petrobras que congele los precios de la gasolina y el diésel, y agregó que sus ganancias son inaceptables durante una crisis. El director ejecutivo recientemente nominado, José Mauro Coelho, se pondrá a prueba a medida que se amplíe la brecha entre los precios de fábrica de Petrobras y los niveles internacionales.

El mayor productor de petróleo de América Latina anunció 48.500 millones de reales (US$9.700 millones) en dividendos adicionales a pagar en 2022, que corresponden principalmente a los resultados del primer trimestre. Supera los 44.560 millones de reales que reportó de utilidad en el período.

“Miren las ganancias abusivas”, dijo Bolsonaro en un mensaje semanal en Facebook, y agregó que no puede interferir en la forma en que Petrobras fija los precios. “Le pido a Petrobras que sea responsable y no aumente el precio del diésel”.

El gigante petrolero de Brasil reajustó los precios en marzo, pero nuevamente está vendiendo el combustible por debajo de las tasas internacionales, lo que genera preocupación entre los inversionistas que lo vieron pasar de ser el productor de petróleo más endeudado del mundo a una fuente de ingresos en los últimos cinco años. En un comunicado, Petrobras dijo que los precios artificialmente bajos podrían obstaculizar las importaciones de combustible y provocar escasez en el mercado interno. También dijo que la sociedad brasileña es la principal beneficiaria de sus ganancias.

Petróleo Brasileiro SA, como se conoce formalmente al productor con sede en Río de Janeiro, informó ganancias ajustadas antes de partidas, una medida de rentabilidad, de 77.710 millones de reales —superando la estimación promedio de analistas de 74.400 millones de reales compilada por Bloomberg—, según un informe de ganancias presentado el jueves.

Después de años de subsidiar la gasolina para contener la inflación, en 2016 Petrobras adoptó una política de seguimiento de los precios internacionales mientras protege a los consumidores de la volatilidad a corto plazo. La medida ha causado mucho drama.

Desde entonces, tres de los directores ejecutivos de la compañía perdieron sus trabajos en medio de disputas por el precio del combustible. La lista incluye al antecesor de Coelho, Joaquim Silva e Luna, destituido por el presidente Jair Bolsonaro tras aumentar el combustible en respuesta a la guerra en Ucrania, aunque Petrobras retrasó el ajuste más de dos meses.

