Al menos nueve muertos en explosión de hotel de La Habana

Rooms are exposed at the five-star Hotel Saratoga after a deadly explosion in Old Havana, Cuba, Friday, May 6, 2022. (AP Photo/Ramon Espinosa)

LA HABANA (AP) — Una poderosa explosión aparentemente causada por una fuga de gas ocasionó el viernes la muerte de nueve personas e hirió al menos a 40 tras volar las paredes exteriores de los primeros pisos de un hotel de cinco estrellas ubicado en el corazón de La Habana.

“No ha sido una bomba, no ha sido un atentado... ha sido un accidente muy lamentable ”, dijo a periodistas el presidente Miguel Díaz-Canel, quien acudió al lugar.

El director provincial de Salud, Emilio Delgado Iznaga, confirmó la cantidad de fallecidos en la cuenta de Twitter de la oficina del presidente.

En tanto, el ministro de Salud, José Ángel Portal, indicó a The Associated Press que en al menos dos hospitales habían recibido “hasta ahora” unos 40 heridos, cifra que estimó que podría aumentar ya que se sigue trabajando en la búsqueda de personas posiblemente atrapadas bajo los escombros.

No dio detalles sobre las nacionalidades de los heridos, pero la instalación no estaba operando todavía con turistas internacionales, luego de la paralización por la pandemia de COVID-19.

Tanto el ministro Portal como Díaz-Canel visitaron el Hospital Calixto García, adonde fueron trasladados la mayoría de los lesionados.

El periódico oficial Granma informó que Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana, confirmó que el hotel estaba en remodelación y que no había turistas en las instalaciones. Una escuela contigua debió ser evacuada.

Una periodista de AP que pudo acercarse al lugar observó los graves daños en los tres primeros pisos del edificio, donde las paredes exteriores estaban completamente derrumbadas y se podía ver el interior de las habitaciones. Bomberos trabajaban removiendo los escombros y varias ambulancias trasladaban a los heridos. La policía acordonó con cintas amarillas los alrededores para evitar el paso de civiles.

El hotel está ubicado frente al Capitolio, donde actualmente está la Asamblea del Poder Popular, el Parlamento cubano.

Pasado el mediodía comenzaron a llegar al Hospital Calixto García los familiares de los heridos que eran atendidos en el lugar.

“Le tocaba trabajar hoy. Ella es camarera. Yo trabajo a dos cuadras, sentí el estruendo y al comienzo ni asocié”, dijo a AP entre lágrimas Beatriz Céspedes Cobas, de 26 años, hermana de Shaidis Cobas, de 27, mientras trataba de recabar información.

Más tarde, la televisión estatal cubana mostró el retiro de una cisterna de gas y le atribuyó haber provocado la explosión. La directora de la empresa de Gas, Lázara Soria, indicó que el camión abastecía al hotel —sin detallar para qué tipo de servicio-- y dijo que tenía unos 12.000 litros de gas.

El fotógrafo cubano Michel Figueroa pasaba frente al Saratoga cuando se produjo el estallido. "La explosión me tiró al piso y todavía me duele la cabeza. Me paré, pero todo fue muy rápido”, dijo mientras le mostraba a AP las imágenes que tomó del frente del hotel justo después de la explosión.

Mayile Pérez llegó corriendo al área preguntando por su esposo, Daniel Serra, quien trabaja en una tienda ubicada dentro del hotel. Indicó que su marido la llamó después de la explosión y sólo le dijo “estoy bien, estoy bien, nos sacaron”, pero no pudo volver a hablar con él.

Por su parte Yazira de la Caridad, quien vive a una cuadra de distancia, relató que “el edificio se movió todo, pensé que era un temblor. Tengo todavía el corazón en la mano”.

El hotel se encuentra en una zona de edificaciones antiguas y deterioradas, por lo que cientos de vecinos salieron a las calles ante el temor a nuevas explosiones.

El Saratoga, ubicado en el centro histórico de La Habana, es un hotel cinco estrellas con 96 habitaciones, dos bares, dos restaurantes, un spa y una piscina en la azotea con una vista panorámica de la ciudad. Figuras internacionales se ha alojado allí, como la cantante estadounidense Beyoncé y su esposo, Jay Z.

Con su diseño neoclásico francés y balcones de hierro forjado, es uno de los edificios más emblemáticos de la capital cubana.

Grupo Gaviota, perteneciente al área empresarial de la Fuerzas Armadas y que administra el hotel, indicó que se investiga el caso en un comunicado colocado en su página de internet. Un pedido de reacción enviado por AP solicitando comentarios no fue contestado en lo inmediato.

