Rusia promete alto el fuego diurno para evacuar civiles de Mariúpol

Rusia anunció que a partir del jueves respetaría un cese el fuego unilateral diurno para facilitar la evacuación de civiles atrapados en la siderúrgica Azovstal de Mariúpol, donde se pertrecharon los últimos resistentes a la invasión de esa ciudad del sudeste de Ucrania.

Rusia anunció que a partir del jueves respetaría un cese el fuego unilateral diurno para facilitar la evacuación de civiles atrapados en la siderúrgica Azovstal de Mariúpol, donde se pertrecharon los últimos resistentes a la invasión de esa ciudad del sudeste de Ucrania."Las Fuerzas Armadas rusas abrirán los días 5, 6 y 7 de mayo desde las 08H00 hasta las 18H00 (hora de Moscú) un corredor humanitario desde el territorio de la planta metalúrgica de Azovstal para evacuar a los civiles", indicó el ministerio ruso de Defensa."Durante este periodo, las Fuerzas Armadas rusas y las formaciones de la República Popular de Donetsk decretarán un cese unilateral de hostilidades", prosiguió.La decisión se anunció el miércoles por la noche, después de una jornada de intensos bombardeos rusos en varias regiones de Ucrania.- Más sanciones contra Rusia -Más de dos meses después del inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero, la Unión Europea (UE) anunció que estudiaba un sexto paquete de sanciones y en particular un embargo de sus importaciones de petróleo ruso."Vamos a renunciar progresivamente a las entregas rusas de petróleo en un período de seis meses y a las de productos derivados del crudo de aquí a finales de año", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.Según funcionarios de la UE, el plan incluye una exención para Hungría y Eslovaquia, totalmente dependientes del suministro que les llega a través del oleoducto ruso Druzhba.Sin embargo, Hungría rechazó la propuesta de la Comisión Europea "en su forma actual", alegando que "destruiría completamente la seguridad energética del país". El Ministro de Relaciones Exteriores ucraniano consideró por su lado que los países de la UE que rechazan el embargo son "cómplices" de los "crímenes" cometidos por los rusos en Ucrania. Reino Unido también anunció una nueva ronda de sanciones, que incluye la prohibición de prestar a Rusia servicios de contabilidad, consultoría y comunicaciones.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que esta semana discutiría con los países del G7 posibles sanciones "adicionales" contra Rusia. La Comisión Europea también recomendó sanciones contra el jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca Kirill, por sus sermones de apoyo a la intervención militar en Ucrania. - Bombardeos -Las fuerzas rusas continuaron su ofensiva en el este de Ucrania y dispararon misiles contra objetivos en todo el país, incluso Leópolis, cerca de la frontera con Polonia (oeste), y en la región montañosa de Transcarpacia, cerca de Hungría, que hasta ahora no se había visto afectada por la guerra. "Para destruir las infraestructuras de transporte de Ucrania, el enemigo disparó misiles contra instalaciones en las regiones de Dnipropetrovsk, Kirovograd, Lviv, Vinnytsia, Kiev, Transcarpacia, Odesa y Donetsk", indicó el ejército ucraniano en Facebook. En el este, Rusia se propone "asegurar el control total de las regiones de Donetsk y Lugansk y mantener un corredor terrestre hacia la Crimea ocupada", añadió.- ¿Desfile militar ruso en Mariúpol? -En el sureste hubo "violentos combates" en la acería de Azovstal, donde se atrincheraron los últimos defensores de Mariúpol, informó el alcalde de la ciudad, Vadim Boichenko.Rusia negó esos bombardeos y aseguró que sus fuerzas solo intervienen para "cortar rápidamente los intentos" de los combatientes ucranianos de llegar a "posiciones de tiro".Según la inteligencia ucraniana, Rusia planea un desfile militar en Mariúpol el 9 de mayo, día en que Moscú celebra la victoria de 1945 sobre la Alemania nazi. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que la evacuación de un centenar de civiles de Azovstal esta semana, con ayuda de la ONU y la Cruz Roja, mostró que "las organizaciones internacionales pueden ser eficaces" e instó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a realizar otras para "salvar" vidas. - Tensiones regionales -El Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció que la UE prevé "aumentar este año de manera considerable" su apoyo a Moldavia -una exrepública soviética situada entre Ucrania y Rumanía- mediante la "entrega de equipo militar adicional".El anuncio se produce unos días después de que se registraran varias explosiones en el territorio separatista moldavo prorruso de Transnistria.Bielorrusia, un país limítrofe con Ucrania y aliado de Rusia, realizó ejercicios militares "sorpresa" para probar la capacidad de respuesta de su ejército. En el frente diplomático, Rusia boicoteó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU con el Comité Político y de Seguridad (PSC) de la UE.Rusia también prohibió el acceso a su territorio a más de 60 funcionarios japoneses, incluido el primer ministro Fumio Kishida, en represalia por las sanciones impuestas por Japón. En Brasil, el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que Zelenski es "tan responsable como Putin" de la guerra, en una entrevista con la revista Time. "Critiqué a Putin (...) diciendo que fue un error invadir. Pero creo que nadie está buscando contribuir para que haya paz. La gente está estimulando el odio contra Putin. ¡Eso no lo va a resolver! Hay que estimular un acuerdo", dijo Lula, considerado favorito en los sondeos para las elecciones presidenciales de este año.- Impacto en las tasas de interés -La guerra entre Ucrania y Rusia -dos grandes productores de materias primas y productos agrícolas- han apuntalado una disparada mundial de la inflación y llevado a los bancos centrales a aumentar sus tasas de interés.La reserva Federal estadounidense (Fed) subió este miércoles las suyas en medio punto porcentual, a un rango de 0,75% a 1%, en el primer aumento de esta magnitud desde el año 2000, y señaló que nuevas alzas "se justificarán" a futuro.