Productividad en EE.UU. sufre su mayor disminución desde 1947

(Bloomberg) -- La productividad en Estados Unidos sufrió en el primer trimestre su mayor caída desde 1947 en medio de la contracción de la economía, mientras que los costos laborales aumentaron e ilustraron un mercado laboral extremadamente ajustado.

La producción por hora de los empleados de empresas no agrícolas disminuyó a una tasa anual de 7,5% con respecto a los tres meses anteriores, según cifras Departamento del Trabajo reveladas el jueves. Eso se compara con el aumento de 6,3% del cuarto trimestre y la contracción de 5,3% que proyectaban los economistas encuestados por Bloomberg.

Si bien las tasas de crecimiento de la productividad pueden ser extremadamente volátiles en los ciclos comerciales normales, la pandemia y la posterior recuperación en los últimos dos años han hecho que las cifras sean más propensas a las fluctuaciones. Es probable que tome varios años más evaluar si las tendencias de productividad subyacentes han cambiado a raíz del covid-19.

La remuneración por hora aumentó 3,2% en el período, pero con la caída de la productividad, los costos laborales unitarios subieron a una tasa del 11,6% en el primer trimestre. Si bien el incremento trimestral en la remuneración por hora ajustada por productividad probablemente exagera el grado de presiones salariales, el aumento anual de 7,2% en los costos laborales fue el mayor avance desde 1982.

La economía de EE.UU. se contrajo el trimestre pasado por primera vez desde 2020, en gran parte debido a un déficit comercial más amplio luego de que las empresas importaran más bienes y servicios para respaldar la sólida demanda de los consumidores. Esa desaceleración hizo que bajara el indicador del Gobierno para el crecimiento de la productividad.

La producción económica disminuyó a un ritmo de 2,4% en el primer trimestre, según el informe. Las horas trabajadas, el otro insumo en los cálculos de productividad, aumentaron un 5,5%. Sobre una base interanual, la producción por hora se redujo un 0,6%.

Panorama competitivo

La fuerte competencia por una oferta limitada de trabajadores ha llevado a las empresas a aumentar los salarios para atraer y retener talentos. Según otro indicador, los costos de empleo ahora están aumentando a un ritmo récord. Para ayudar a limitar el impacto de los mayores costos en los balances, las empresas a menudo adoptan nuevas tecnologías o invierten en equipos para que sus trabajadores sean más productivos.

En términos más generales, el aumento de la productividad puede ayudar a compensar el impacto inflacionario de las alzas salariales.

Sin embargo, a pesar de los rápidos aumentos en los salarios, estos todavía no están a la par de la inflación. La remuneración por hora promedio real cayó un 5,5% anualizado con respecto al trimestre anterior después de caer un 0,5%.

Otros datos publicados el jueves por el Departamento del Trabajo mostraron que las solicitudes de beneficios estatales por seguro de desempleo aumentaron de 181.000 a 200.000 la semana pasada. Si bien la última lectura es la más alta desde mediados de febrero, las solicitudes de desempleo se mantienen cerca de mínimos históricos.

