"Para ser el mejor hay que ganar al mejor", afirma Alcaraz

La joven sensación del tenis español Carlos Alcaraz se mostró emocionado de volver a enfrentarse con Rafa Nadal en cuartos de final del Torneo de Madrid, recordando que "para ser el mejor hay que ganar al mejor".

"Él es uno de los mejores de la historia y el mejor en tierra, por mucho que vuelva de lesión hay que tomarlo siempre como el favorito por todo lo que ha hecho", dijo Alcaraz en rueda de prensa.

"Soy el nuevo y el que no tiene que tener la presión de jugar contra uno de los mejores de la historia", añadió el joven murciano, tras ganar en tercera ronda en Madrid al británico Cameron Norrie 6-4, 6-7 (4/7), 6-3.

Alcaraz volverá a medirse a Nadal por tercera vez el viernes, buscando su primera victoria contra el hombre de los 21 Grand Slam.

"Voy a darlo todo, voy a intentar mostrar lo mejor de mí, dar mi mejor versión", aseguró.

"Para ser el mejor hay que ganar al mejor o a los mejores y creo que estoy preparado para ese reto", dijo Alcaraz, número nueve del mundo.

"Voy a tratar de pensar que enfrente tengo a un jugador normal, intentar mostrar mi nivel, estar suelto, mostrar a Rafa que estoy capacitado para hacer un buen partido", aseguró el joven tenista español, que cumplió este jueves 19 años.

Alcaraz se midió por primera vez con Nadal hace un año en estas mismas pistas de las Caja Mágica.

"Ese partido me ayudó a ver lo lejos que estaba. Recuerdo salir muy nervioso, no saber controlarme y eso me pasó factura. Ahora soy un jugador diferente, capaz de manejar las emociones", aseguró.

"Ahora soy un jugador capaz de saber lo que está haciendo mal y mejorarlo", concluyó Alcaraz.

