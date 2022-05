Panetta de BCE: Economía europea ‘está estancada de facto’

(Bloomberg) -- Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), dijo que la expansión económica de la eurozona está prácticamente detenida y que enfrenta nuevos “altos costos” mientras los responsables de la política monetaria luchan contra una inflación récord.

En la advertencia más dura hasta ahora del BCE sobre el daño que está causando la guerra en Ucrania, Panetta dijo al periódico italiano La Stampa que la economía de la región está “estancada de facto”.

“Esto hace que las opciones que tiene el BCE sean más complicadas, ya que un endurecimiento monetario destinado a contener la inflación terminaría obstaculizando un crecimiento que ya se está debilitando”, puntualizó.

La guerra de Ucrania, en la frontera de la zona del euro, está obstaculizando el repunte de la pandemia, y el Fondo Monetario Internacional recortó su proyección de crecimiento para 2022 para el bloque monetario a solo un 2,8%. Para subrayar el malestar, los pedidos de fábrica alemanes se desplomaron en marzo, cayendo más de lo previsto después de que la invasión rusa oscureciera las perspectivas de la principal economía de Europa.

Los comentarios de Panetta son mucho más prudentes que los de algunos de sus colegas del BCE, que han planteado la posibilidad de subir las tasas de interés desde sus mínimos históricos a partir de julio. Solo esta semana se han producido aumentos mayores de lo normal en Estados Unidos, India y Australia.

El funcionario italiano, que integra el Comité Ejecutivo desde 2020, dijo que sería “imprudente” actuar sin ver primero las cifras del producto interno bruto del segundo trimestre, lo que indica que es partidario de esperar más tiempo para tomar una decisión.

Las próximas reuniones de política monetaria del BCE son el 8 y 9 de junio y el 20 y 21 de julio. Aunque los datos del PIB del segundo trimestre no se publican oficialmente hasta el 29 de julio, los indicadores sobre el desempeño de la economía están disponibles antes.

En declaraciones formuladas más tarde el jueves, el presidente del Banco de Portugal, Mario Centeno, dijo que las cifras del segundo trimestre serán “muy importantes”, y calificó el estancamiento como un “escenario posible”.

Cuando se le preguntó sobre los aumentos de tasas, Panetta dijo que “no hay mucha diferencia si es dos o tres meses antes o después”. Sin embargo, en las circunstancias actuales, “las tasas negativas y las compras netas de activos ya no serán necesarias”.

Ante la ola de llamados de los funcionarios del BCE a actuar con mayor rapidez, Piet Christiansen, estratega jefe de Danske Bank, restó importancia a los comentarios de Panetta.

“Dado que es la única voz moderada desde la reunión de abril, lo considero un lobo solitario en esta etapa”, dijo por correo electrónico. “Veo el campo moderado como una minoría”.

En un discurso el jueves, el economista jefe del BCE, Philip Lane, calificó de “intrínsecamente incierto” el calendario para normalizar la política monetaria.

Panetta dijo que la inflación está siendo estimulada por factores internacionales que la política monetaria solo puede abordar de forma limitada. Eso significa que el BCE “no puede controlar la inflación por su cuenta sin causar altos costos para la economía”.

Es posible que el repunte de la pandemia en la eurozona ya esté tambaleándose: a pesar de que los funcionarios descartan los comentarios de estanflación y que Lane dijo el viernes que “todavía hay mucho impulso”, el crecimiento del primer trimestre solo aumentó un 0,2% con respecto a los tres meses anteriores.

Las fábricas están dando señales de los problemas de una inflación que es casi cuatro veces el objetivo del 2% y una nueva contracción de la oferta agravada por los cierres por el covid-19 en China. Por otra parte, la recuperación del consumo europeo ante la flexibilización de las restricciones por el virus puede desvanecerse a medida que se erosiona el poder adquisitivo.

Las consecuencias de la guerra del presidente Vladímir Putin siguen siendo la principal preocupación. La Unión Europea tiene previsto prohibir las importaciones de petróleo ruso, lo que probablemente generará una mayor presión al alza de los precios al consumidor. El Kremlin cortó la semana pasada el suministro de gas natural a Polonia y Bulgaria.

El fin del conflicto “aliviaría las tensiones en los mercados internacionales —de petróleo, gas y alimentos— que están haciendo subir la inflación”, dijo Panetta.

