Ladrones armados con AK47 asaltan tienda Chanel en París

(Bloomberg) -- Ladrones armados realizaron un ataque relámpago en una tienda de joyería y relojes Chanel en París, cerca de la elegante Place Vendome.

Los oficiales de policía dijeron que los cuatro sospechosos, que llevaban cascos y estaban fuertemente armados, entraron y salieron de la tienda en cinco minutos y robaron bienes valorados en “un gran monto”. Un testigo dijo que uno de ellos tenía un rifle de asalto AK47 en la espalda. Nadie resultó herido.

“Alrededor de las 3:14 p.m., vi al agente de seguridad en el piso”, dijo Jean Laville, director de un restaurante frente a la tienda. “Había cuatro ladrones, en una motocicleta y un scooter, incluido un ladrón con un AK47 en la espalda, que les decía a los demás que se fueran rápidamente. Estaban muy tranquilos, incluso cuando vieron gente alrededor filmando la escena”.

El área alrededor de la boutique fue acordonada mientras la policía investiga el robo.

Chanel confirmó el robo en un comunicado y dijo que el valor de los bienes robados no se ha establecido en esta etapa.

“Ningún empleado o cliente resultó herido”, dijo Chanel en su comunicado. “Inmediatamente instalamos una unidad de apoyo psicológico para los presentes”. La compañía agregó que está cooperando plenamente con la investigación policial.

