"Have a Nice Death": la Muerte, sobrecargada de trabajo

SCREENSHOT - Si la muerte es negocio, hay que ocuparse de que funcione. Foto: Gearbox/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Ya sea por las horas extras o por las innecesarias reuniones en Zoom: el estrés en la vida laboral es algo que la mayoría de la gente probablemente tiene de vez en cuando. En el videojuego de mazmorras "Have a Nice Death", sin embargo, esto también se aplica al inframundo, y especialmente a su jefe, la misma Muerte. El director general de Death Incorporated quiere tomarse un tiempo libre. Pero como sus propios jefes de departamento no se toman su trabajo en serio, la empresa pasa de un escándalo a otro. Para recuperar el control, los jugadores asumirán finalmente el papel de la propia Muerte. Estos se desplazarán por las distintas plataformas y laberintos creados al azar y competirán contra sus propios compañeros de trabajo en rápidas batallas en las que tendrán que demostrar su velocidad de reacción. Gracias a las diversas combinaciones de armas y hechizos, el juego no se torna aburrido en ningún momento. A ello contribuyen también los jefes de departamento, que son especialmente difíciles de derrotar. El hecho de ser derrotado por los adversarios de vez en cuando también es algo positivo. Entre un intento y otro, se pueden utilizar los objetos recogidos para mejorar las propias habilidades de combate. Para ello, regularmente hay que elegir entre diferentes conjuros, ya que son estos los que ofrecen bonificaciones especiales en la batalla. Pero cuidado: algunos hechizos también fortalecen a los oponentes. El juego, publicado recientemente en "Early Access", aún no está completamente terminado, lo que significa que puede haber algunos errores. Las actualizaciones anunciadas aportarán a través del tiempo lo que el título necesita para estar completo. Hasta entonces, nada impide que aquellos que se sientan atraídos por la truculenta historia ya puedan comenzar a divertirse. "Have a Nice Death" está disponible para PC a través de la plataforma Steam. dpa