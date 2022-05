Con los escándalos de telón de fondo, Boris Johnson se enfrenta a una prueba electoral

El primer ministro británico, Boris Johnson, camina junto a su perro Dilyn de camino a un colegio electoral durante las elecciones locales en Londres, Reino Unido, el 5 de mayo de 2022. REUTERS/Hannah McKay

Por Andrew MacAskill y Elizabeth Piper

LONDRES (Reuters) - Los votantes de Reino Unido acuden el jueves a las urnas en las elecciones a gobiernos locales, donde se espera que castiguen al primer ministro Boris Johnson por la crisis del coste de la vida y las multas por infringir sus propias normas de confinamiento de COVID-19.

Las elecciones se consideran una prueba del apoyo a Johnson, que se convirtió en el primer líder británico en la historia reciente que ha infringido la ley mientras estaba en el cargo, ya que fue multado el mes pasado por asistir a una celebración de cumpleaños en su oficina en 2020.

La fuerte subida de los precios de la energía a nivel mundial, que ha disparado las facturas de gas y electricidad de los consumidores, se está trasladando también al coste de los productos en las tiendas, lo que supone una mayor presión sobre los presupuestos familiares.

Unos resultados desfavorables aumentarán la presión sobre Johnson, que lleva meses en la cuerda floja y se enfrenta a tres investigaciones y a la posibilidad de más multas policiales por su asistencia a otras reuniones que incumplieron los confinamientos.

"Estas elecciones son, sin duda, la mayor prueba para Boris Johnson desde las elecciones generales de 2019 y llegan después de un tiempo muy difícil para él y su Gobierno", dijo Tony Travers, profesor de la London School of Economics.

Sin embargo, algunos diputados entre los conservadores de Johnson, que controlan el Gobierno, dicen que si bien el partido puede tener un mal resultado en algunos de sus bastiones tradicionales del sureste de Inglaterra, es posible que los críticos no tengan tener los números para desencadenar un intento de destitución del primer ministro.

"No creo que tengan los números (de parlamentarios conservadores). No es prudente hacer movimientos hasta que no se tengan los números", dijo un exministro conservador bajo condición de anonimato, en referencia a varios intentos infructuosos de destituir a la predecesora de Johnson, Theresa May.

Los votos decidirán casi 7.000 escaños en consejos locales de todo el Reino Unido, determinando la composición de 140 autoridades responsables de la prestación diaria de los servicios públicos.

(Reporte de Andrew MacAskill y Elizabeth Piper; edición de Bernadette Baum y Hugh Lawson; traducido por Tomás Cobos)