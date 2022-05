Cómo elegir los mejores auriculares para cada ocasión

ILUSTRACIÓN - Los auriculares True-Wireless son perfectos para escuchar música en camino y hablar por teléfono en modo manos libres. Foto: Christin Klose/dpa

El mercado de auriculares sigue creciendo, y los dispositivos se presentan en todas las variedades imaginables, por no hablar de la amplia gama de colores. Según las cifras de la asociación alemana del sector gfu, en 2021 se vendieron en Alemania 15,5 millones de auriculares, lo que supone un aumento del 6,8 por ciento respecto al año anterior. Un buen 60 por ciento de ellos son ahora modelos inalámbricos, y la tendencia sigue en aumento. A la hora de elegir los auriculares adecuados, habrá que tener en cuenta el uso que se les dará. Los auriculares True-Wireless son especialmente populares en este momento. "Se trata de unos auriculares completamente inalámbricos en forma de dos cascos intraauriculares que pueden llevarse fácilmente en el bolsillo del pantalón cuando no se utilizan", afirma Christoph de Leuw, de la revista especializada alemana Computer Bild. La mayoría de los modelos tienen micrófonos integrados, y también pueden usarse, por ejemplo, para hablar en modo manos libres. Estos también se prestan para correr y hacer deporte, pero con limitaciones. "En principio, los auriculares inalámbricos son, por supuesto, ideales para hacer deporte, pero hay muchos modelos pequeños que se caen fácilmente durante la práctica deportiva porque no van bien sujetos en el oído. Cuando se suda mucho, se necesita además un modelo que sea resistente al agua", aconseja Herbert Bisges, de la revista digital alemana "Hifi.de". El experto opina que los modelos deportivos con una aleta o patilla adicional para los oídos son una buena alternativa, pero que muchos corredores utilizan también auriculares ligeros de diadema. La desventaja más común de los miniauriculares es la corta duración de la batería. "Los intraauriculares completamente inalámbricos suelen tener que volver a la toma de carga después de cuatro o cinco horas, mientras que los auriculares convencionales con Bluetooth duran entre 20 y 40 horas con una sola carga", señala de Leuw. En el caso de los auriculares de diadema, las almohadillas de los auriculares van asentadas en la oreja. Hay modelos con y sin cable. Los amantes de la música, en particular, siguen confiando en los modelos clásicos con cable. "Cuando se trata de un sonido perfecto, no hay alternativa a los auriculares con cable, porque una conexión Bluetooth con los códecs actuales siempre conlleva pérdidas en comparación con la resolución clásica del CD", afirma Jörg Dames, de la revista digital alemana "Fairaudio.de". La tendencia de los intrauriculares también se percibe en los auriculares de alta gama, aunque no sean inalámbricos. "Los modelos intraauriculares de alta calidad son muy populares. Los verdaderos aficionados incluso los hacen personalizar por un especialista en acústica", explica Dames. Varios fabricantes ofrecen ahora estos modelos a medida. "El resultado es una excelente comodidad de uso, una magnífica reproducción de los graves y, según el concepto, menos ruido externo", explica Dames. Sin embargo, prosigue, la experiencia de sonido espacial sigue siendo menos pronunciada que con los modelos que se colocan sobre la oreja, lo que suele ser un punto débil de los auriculares en comparación con los altavoces. Incluso sin las mayores exigencias de sonido, los auriculares con cable tienen su justificación. "Los auriculares con cable siempre funcionan, independientemente de la cantidad de batería que quede en el teléfono móvil o en el estuche de carga. Y no hay ningún tipo de incertidumbre sobre si los auriculares se conectarán al dispositivo", asegura Bisges. Los clásicos conectores jack son muy fiables, y, en el peor de los casos, se necesita un cable adaptador de USB-C a jack si el móvil no tiene la correspondiente toma. Casi todos los auriculares inalámbricos utilizan el estándar Bluetooth. "Sin embargo, también hay algunos auriculares especialmente diseñados para televisores que funcionan con un estándar inalámbrico propio, en cuyo caso también se incluye una estación transmisora en el suministro", explica Christoph de Leuw. Mientras que en el pasado los auriculares Bluetooth solo podían conectarse a un dispositivo, ahora hay cada vez más modelos con multiparidad. "Estos auriculares pueden almacenar varios dispositivos, como teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles y televisores, lo que evita que el usuario tenga que volver a emparejar siempre los auriculares cuando cambie de uso", explica Bisges. La supresión del ruido ambiental molesto también puede ser una característica práctica si el usuario quiere oír lo menos posible de su entorno. "Esto funciona a través de una señal de cancelación opuesta a los auriculares”, explica Bisges. Esta función, también llamada cancelación activa del ruido (ANC), puede activarse y desactivarse. El abanico de precios de los auriculares es amplio. Si basta con un modelo lo más universal posible o si se compran varios modelos diferentes es también una cuestión de gustos y necesidad. "Hay muy buenos auriculares de uso universal que sirven para cualquier propósito imaginable gracias a la protección contra las salpicaduras de agua, las pequeñas dimensiones, la larga duración de la batería y la buena calidad de sonido y voz", señala Christoph de Leuw. "Pero también puede tener sentido utilizar, por ejemplo, un modelo True-Wireless para el uso móvil y un par de auriculares grandes de diadema para disfrutar de la música en casa", puntualiza el experto. dpa