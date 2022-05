ArcelorMittal ve caída en demanda mundial de acero por guerra

(Bloomberg) -- ArcelorMittal SA espera que el consumo mundial de acero se contraiga este año, ya que la invasión de Ucrania por parte de Rusia frena el repunte económico tras la pandemia.

La demanda de acero, un barómetro clave para el crecimiento económico mundial, caerá hasta un 1% este año, dijo la compañía en un comunicado el jueves. ArcelorMittal dijo antes de la guerra que veía un consumo estable o creciendo ligeramente en 2022.

“Ahora estamos anticipando que el consumo aparente de acero se contraerá levemente este año en comparación con 2021”, dijo el director ejecutivo, Aditya Mittal, en el comunicado. “Sin embargo, está claro que la perspectiva fundamental a largo plazo para el acero es positiva”.

La perspectiva más sombría para el consumo de acero se produce después de que el Fondo Monetario Internacional recortó su pronóstico de crecimiento mundial el mes pasado. El consumo en Ucrania y Rusia caerá significativamente, mientras que la demanda en Europa también se verá afectada. La demanda china se contraerá en el extremo inferior del pronóstico anterior de la compañía, ya que los confinamientos por covid-19 frenan la producción económica.

No obstante, la siderúrgica más grande de Europa registró resultados sólidos en el primer trimestre, con una ganancia antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de US$5.080 millones, superando las expectativas de los analistas.

Los precios récord del acero han ayudado a proteger al sector del aumento del costo de la energía y las materias primas. Los envíos de acero cayeron un 2,7% en el primer trimestre, en gran parte debido al impacto de la guerra en Ucrania, dijo la compañía. Ha “suspendido temporalmente” un proyecto de planta de pellets en el país.

