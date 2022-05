ACTUALIZA 1-Exjefa de operaciones de Juan Valdez acusada en Nueva York de hurto de 900.000 dólares

(Actualiza con detalles)

Por Jonathan Stempel

NUEVA YORK, 5 mayo (Reuters) - Una exalta ejecutiva del operador norteamericano del café Juan Valdez fue acusada de hurtar más de 900.000 dólares de la compañía para inflar su salario, tomarse vacaciones costosas y comprar artículos de lujo en Amazon.com, dijo el jueves el fiscal de distrito de Manhattan.

Rosita Joseph, de 51 años, exdirectora de operaciones de NFCGC Investments Inc, presuntamente realizó depósitos de nómina no autorizados por 580.000 dólares entre enero de 2013 y mayo de 2018, además de transferencias electrónicas no autorizadas por más de 118.000 dólares.

La residente de Brooklyn, Nueva York, también fue acusada de facturar más de 116.000 dólares a una tarjeta corporativa American Express para viajes para ella y otros, incluso a Orlando, Florida, las Bahamas e Islas Caimán.

Joseph supuestamente también gastó en Amazon más de 86.000 dólares en joyas de oro y diamantes, además de accesorios Gucci.

NFCGC administra las ventas minoristas en Estados Unidos de café Juan Valdez, además de varias cafeterías con la misma marca.

Los fiscales dijeron que Joseph fue despedida en mayo de 2018 después de rechazar solicitudes internas para documentar sus gastos.

"No permitiremos que empleados sin escrúpulos utilicen sus empresas como una alcancía personal", dijo el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en un comunicado.

Joseph fue acusada de un cargo de hurto mayor en segundo grado, que conlleva una pena máxima de 15 años de prisión. Sin embargo, se le concedió libertad supervisada y debe entregar su pasaporte.

Liam Malanaphy, abogado de Joseph, se negó a comentar.

NFCGC es una unidad de Procafecol SA, que fue creada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. La organización sin fines de lucro representa los intereses de los caficultores y promueve el café colombiano. (Reporte de Jonathan Stempel en Nueva York, Editado en Español por Luis Jaime Acosta y Manuel Farías)