Acciones EE.UU. caen por preocupación por control de inflación

(Bloomberg) -- El repunte de las acciones que siguió a la decisión de la Reserva Federal resultó efímero antes del informe de empleo del viernes, debido a la preocupación de los operadores de que los funcionarios de la Fed puedan tener dificultades para combatir la inflación en medio de la amenaza de una recesión.

Justo un día después de anotar el rally más grande en dos años, el S&P 500 se desplomó y más del 95% de sus empresas registraban bajas. El Nasdaq 100 sufrió uno de sus los giros en U más bruscos de la historia. El índice de referencia tecnológico se desplomó alrededor de un 5%, acabando con las ganancias registradas tras el anuncio de la Fed. Una liquidación en bonos del Tesoro a largo plazo empujó el rendimiento a 10 años por encima del 3%. Él dólar se fortaleció.

Acciones

El S&P 500 cayó un 3,5% a las 4 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 bajó un 5,1%

El Dow Jones Industrial Average retrocedió un 3,1%

El índice MSCI World cayó un 2,5%

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,9%

El euro se debilitó un 0,7% a US$1,0550

La libra esterlina cayó un 2,1% a US$1,2365

El yen japonés se depreció un 0,7% a 130,03 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó 11 puntos básicos al 3,04%

El rendimiento a 10 años de Alemania subió siete puntos básicos hasta el 1,04%

El rendimiento a 10 años de Gran Bretaña registró pocos cambios al 1,96%

Materias Primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 0,4% a US$108,26 el barril

Los futuros del oro subieron un 0,5% a US$1.878,60 la onza

Nota Original:

Stocks Crater as Fed-Policy Jitters Rock Trading: Markets Wrap

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.