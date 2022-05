Conferencia mundial debate en EEUU ataques a la comunidad LGBT+

La comunidad LGBT+ enfrenta globalmente una nueva ola de ataques, de acuerdo con los líderes y activistas de más de cien países que se reúnen esta semana en California en una conferencia internacional.

Además de los "enormes niveles de violencia y discriminación" que la comunidad enfrenta históricamente, Julia Ehrt, directora de la asociación internacional de Lesbianas, Gais, Trans e Intersexo (ILGA World), observa el surgimiento de narrativas antigénero que "tratan de privarlos de los derechos humanos que merecen".

Con la presencia de más de 600 representantes, la conferencia mundial de Ilga World arrancó este lunes en Long Beach, California, con los derechos de la juventud LGBT+ como una de las discusiones centrales.

"Hemos luchado por derechos de la comunidad queer en todo el mundo, pero los derechos de la juventud queer han sido dejados de lado o invisibilizados", afirma Martin Karadzhov, presidente del comité de la juventud de Ilga World.

"Esta conferencia nos brinda el primer espacio en el cual podemos realmente colocar los temas de la juventud queer en el centro de la conversación y de nuestro movimiento", agregó.

"Los jóvenes enfrentan muchas prácticas peligrosas como las terapias de conversión que son poco éticas, no científicas y tortuosas, pero legales en casi 180 países", explica Karadzhov.

Jessica Stern, enviada especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para los derechos humanos de la comunidad LGBTQI+, sostiene que para que la juventud se sienta "segura" es necesario que los países pongan fin a estas "y otras prácticas que atentan y deshumanizan", además de la discriminización de la homosexualidad y el reconocimiento legal de las personas no binarias, intersexo y trans.

- "Adultos plenamente conscientes" -

Los participantes de la conferencia intercambian experiencias sobre las diferentes realidades en sus países. Para muchos, la oportunidad es un bálsamo después de dos años de pandemia.

"Estoy abrumada", dijo Joana Palomar, activista de Manila. "En Filipinas durante dos años estuvimos atrapados, con un montón de leyes y políticas que son inhumanas", agregó.

"Muchos activistas trabajan en condiciones de extrema opresión, aislamiento y violencia, esto tiene un peso emocional", subrayó Stern, quien destacó a la conferencia como un espacio de apoyo con "el potencial de acelerar el progreso para esta comunidad".

"Quiero tener la oportunidad de absorber y llevar este mensaje global a nuestra audiencia que lo necesita", dijo Brian Wenke, del proyecto educativo "It gets better", basado en Los Ángeles.

"Sólo este año se han presentado más de 300 proyectos de ley en 36 estados [de Estados Unidos], que van desde la restricción en actividades deportivas hasta el llamado 'No digas gay' que están hábilmente disfrazados como derechos de los padres en la educación", subrayó Wenke.

"Estamos tratando de robar a los jóvenes queer la experiencia que necesitan para crecer y prosperar, y ser adultos plenamente conscientes y competentes".

La conferencia, que reconoce más de 40 opciones de género -muchos de ellos respondiendo a perspectivas culturales y lingüísticas indígenas-, es para Karadzhov también una oportunidad para "acabar con los mitos de que las diversas identidades de género no existían antes (...) o de que hay un choque generacional".

Para el activista de 28 años, "los jóvenes encontraron nuevas palabras para identificar lo que ya existía", y las generaciones anteriores enfrentaron crisis y ataques similares. "Lo que necesitamos es mirar lo que hay en común en experiencias e historias, e intentar conectar".

pr/yow