Acciones se disparan; Powell calma temores des alzas agresivas

(Bloomberg) -- Las acciones registraron el mayor repunte desde mayo de 2020 y los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron después de que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, aliviara las preocupaciones de que el banco central se embarcaría en un ritmo más agresivo de ajuste después de lograr su alza de tasas más pronunciada en dos décadas.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 3% a las 4 p.m., hora Nueva York

El Nasdaq 100 subió 3,4%

El Dow Jones Industrial Average subió 2,8%

El índice MSCI World avanzó 1,9%

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,9%

El euro subió 0,8% a US$1,0608

La libra esterlina avanzó 0,9% a US$1,2616

El yen japonés repuntó 0,7% a 129,17 por dólar

Cautiverio

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó cinco puntos básicos al 2,92%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania no registró gran variación en 0,97%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Gran Bretaña cambió poco en 1,97%

materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 5,4% a US$107,95 el barril

Los futuros del oro avanzaron 0,7% a US$1.884,30 la onza

Nota Original:

Stocks Roar as Powell Quells Fear of Jumbo Hikes: Markets Wrap

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.