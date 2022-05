Rusia causó ‘titulares engañosos’ sobre EEI, según titular NASA

(Bloomberg) -- Rusia no planea retirarse de su asociación en la Estación Espacial Internacional (EEI) a pesar de los recientes comentarios de la agencia espacial de ese país, dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson, en una audiencia en el Senado.

El fin de semana, el director de Roscosmos, Dmitri Rogozin, sugirió que Rusia había decidido abandonar el laboratorio orbital –que ha albergado equipos de investigación continuamente durante más de 21 años– debido a las sanciones de Occidente contra Rusia por su invasión a Ucrania. Dijo que Rusia avisaría a sus socios en la EEI con un año de anticipación sobre tal decisión, según informes de medios rusos.

Nelson señaló el martes que los comentarios generaron “titulares engañosos” que indicaban que Rusia abandonaría la estación, que utiliza embarcaciones rusas de carga para proporcionar cambios de altitud. Rusia y EE.UU. continúan trabajando profesionalmente en la administración de la estación y la NASA no ha tenido señales de que Roscosmos planee poner fin a su función, indicó Nelson.

La estación tiene actualmente 11 ocupantes, incluidos tres cosmonautas rusos. Estaba previsto que el ingeniero de vuelo ruso Oleg Artemyev asumiera el mando de la estación el martes mientras el Crew-3 de la NASA se prepara para regresar a bordo de un SpaceX Dragon esta semana.

