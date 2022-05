El Papa Francisco dice que quiere ir a Moscú para reunirse con Putin sobre Ucrania -diario

FOTO DE ARCHIVO: El Papa Francisco durante la oración del Regina Caeli, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 1 de mayo de 2022. Vatican Media/Handout via REUTERS/File Photo

CIUDAD DEL VATICANO, 3 may (Reuters) - El Papa Francisco dijo en una entrevista publicada el martes que pidió una reunión en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, para tratar de detener la guerra en Ucrania, pero que no había recibido respuesta.

El Papa también declaró al periódico italiano Corriere Della Sera que el patriarca Kirill de la Iglesia ortodoxa rusa, que ha dado su apoyo total a la guerra, "no puede convertirse en el monaguillo de Putin".

El Papa, que realizó una visita sin precedentes a la embajada rusa cuando comenzó la guerra, dijo al periódico que, a las tres semanas de iniciado el conflicto, pidió al máximo diplomático del Vaticano que enviara un mensaje a Putin.

Dijo que el mensaje era "que estaba dispuesto a ir a Moscú. Ciertamente, era necesario que el líder del Kremlin permitiera una apertura. Todavía no hemos recibido respuesta y seguimos insistiendo".

Y añadió: "Me temo que Putin no puede, y no quiere, tener esta reunión en este momento. ¿Pero cómo no va a detener tanta brutalidad?".

Antes de la entrevista, Francisco, de 85 años, no había mencionado específicamente a Rusia o a Putin en público desde el inicio del conflicto el 24 de febrero. Pero ha dejado pocas dudas sobre qué bando ha criticado, utilizando términos como agresión e invasión injustificadas y lamentando las atrocidades contra los civiles.

(Información de Francesca Piscionieri y Philip Pullella; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)