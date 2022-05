El Liverpool acaba con el sueño del Villarreal

El Liverpool se metió en la final de la Champions este martes acabando con el sueño del Villarreal, tras remontar y ganar 3-2 en la vuelta de semifinales en el estadio de La Cerámica.

El Villarreal se adelantó con los goles de Boulaye Dia (3) y Francis Coquelin (41), pero Fabinho (62), Luis Díaz (67) y Sadio Mané (74) dieron la vuelta al partido.

El equipo inglés espera ya a su rival para la final de París, que saldrá del duelo del miércoles entre el Real Madrid y el Manchester City.

El 'Submarino Amarillo', que acabó con diez por la expulsión de Capoue (85), soñó durante una hora con su primera clasificación para una final de Champions, pero en apenas cinco minutos, el Liverpool acabó con la ilusión de la Cerámica.

El Villarreal acabó pagando el gran despliegue físico hecho en la primera parte para someter a su rival, que despertó en la segunda mitad impulsado por la entrada del colombiano Luis Díaz.

"Sabíamos que mantener esta intensidad es difícil contra un equipo como el Liverpool. Hemos perdido fuerza, no porque no queríamos, pero porque no podíamos dar más", lamentó el técnico del Villarreal, Unai Emery.

- Dominio local -

El 'Submarino Amarillo' se adelantó pronto en una primera parte en la que dominó a un Liverpool sorprendido por la agresividad de su rival.

"Al principio estábamos impresionados por ellos. No lográbamos construir nada", reconoció el técnico 'red', Jurguen Klopp, tras el partido.

Apenas había empezado el encuentro cuando Etienne Capoue recibió en el segundo palo para sacarse un centro que remató en boca de gol Dia poniendo el 1-0 (3).

El tanto animó al Villarreal que siguió atacando el área de Alisson ante el desconcierto de su rival, que trataba de hacer daño con salidas rápidas y balones largos.

El Villarreal decidió defender muy arriba, presionando con intensidad y provocando las imprecisiones en los pases del Liverpool.

El Villarreal se hizo el amo del balón en el primer tiempo, pero tendría que esperar hasta casi el descanso para igualar la eliminatoria.

Aupado por un estadio de La Cerámica lleno, Capoue volvió a poner otro centro desde la derecha para que Coquelin rematara de cabeza poniendo el 2-0 (41).

El tanto hacía soñar con la prórroga, borrando el fantasma de 2006 cuando un penal fallado sobre la campana por Juan Román Riquelme impidió al Villarreal forzar el tiempo extra en su primera semifinal de Champions, perdida contra el Arsenal.

El 'Submarino' se fue contento al descanso, del que el Liverpool salió completamente cambiado.

Klopp dio entrada a Luis Díaz por Diogo Jota (45) para revolucionar el ataque de los 'reds', que se mostraron más precisos en los pases y la presión.

El colombiano "marcó una gran diferencia", aseguró su compañero Andrew Robertson.

- Fabinho abre la remontada -

Un balón al larguero de Trend Alexander-Arnold (55) fue el prólogo del primer tanto inglés cuando Fabinho aprovechó un balón filtrado para colar el balón entre las piernas del arquero argentino Gerónimo Rulli (62).

El tanto animó al Liverpool, que aprovechó el cada vez más evidente cansancio de sus rivales para hacerse con el dominio del juego y ampliar pronto la cuenta.

Luis Díaz, que había avisado con un disparo buscando la escuadra (66), aprovechó un centro de Alexander-Arnold para marcar de cabeza (67).

El segundo tanto cayó como un jarro de agua fría sobre el Villarreal, que no veía la forma de parar el vendaval 'red'.

El 'Submarino Amarillo' trató de irse adelante en busca del tercer tanto, pero acabó sorprendido por un rápido contraataque de Sadio Mané que sorteó la salida de Rulli para marcar el 3-2 (74).

El gol fue la sentencia para un Villarreal que se fue apagando cada vez más frente a un Liverpool que siguió buscando el cuarto hasta el último minuto del partido.

El Liverpool estará en París el 28 de mayo, mientras el Villarreal volvió a quedarse a las puertas de su gran sueño europeo.

