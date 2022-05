EEUU anota envíos récord de crudo a Europa por rechazo a Rusia

(Bloomberg) -- Estados Unidos está enviando la mayor cantidad de crudo a Europa desde que Washington puso fin a su prohibición de exportaciones hace más de seis años, ya que los compradores buscan alternativas a los suministros rusos.

En abril, los productores estadounidenses exportaron casi 50 millones de barriles de crudo a compradores europeos desde las principales terminales de Texas y Luisiana, según datos de seguimiento de barcos compilados por Bloomberg. Eso es casi la mitad de lo que se envió al exterior el mes pasado desde la Costa del Golfo, el principal centro de exportación de EE.UU.

Las opciones de suministro para Europa se han reducido a medida que los compradores en el continente evitan el petróleo de Rusia luego de su invasión a Ucrania, lo que empeora una situación de oferta ya limitada. A pesar de la dependencia de la región de los suministros energéticos rusos, algunos países piden una respuesta más fuerte a la guerra, incluida una prohibición oficial a la compra de petróleo ruso. Mientras tanto, los suministros de crudo del Mar del Norte se dirigen a caer a su nivel más bajo en más de una década en junio debido al mantenimiento en varios de los campos petroleros del área.

Puesto que se prevé que la producción de crudo de EE.UU. aumentará, los volúmenes de flujo a Europa deberían seguir creciendo, tapando las brechas dejadas por cuestiones geopolíticas y fundamentales.

Los envíos a Europa el mes pasado incluyeron tres superpetroleros por primera vez en datos mensuales. Esos superpetroleros, conocidos como VLCC, pueden transportar cada uno 2 millones de barriles.

Nota Original:

U.S. Ships Record Crude Oil to Europe as Buyers Shun Russia

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.