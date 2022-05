Carla Morrison vive “El renacimiento” con pop introspectivo

ARCHIVO - La cantante mexicana Carla Morrison durante su presentación en la 17ª edición del festival Vive Latino en la Ciudad de México el 24 de abril de 2016. Morrison lanzó su álbum “El renacimiento” el 29 de abril de 2022. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Carla Morrison vive un renacer en su más reciente álbum en el que, al ritmo de pop, mira en su interior y por primera vez en su discografía se centra en la relación consigo misma.

“Cada disco mío siento que se hablaba de una relación y en este en particular siento que me hablo a mí misma y me digo a mí misma todo esto que me quiero un poco confrontar, y por eso se llama ‘El renacimiento’, porque estoy un poco regresando a la vida, pero en otros términos y en términos que yo quería estar”, dijo Morrison al respecto de su álbum lanzado el viernes.

Morrison destacó que musicalmente su enfoque está en el pop contemporáneo, con referentes como Adele, Sam Smith y The Weeknd, pero líricamente quiso abordar la salud mental, incluyendo su propio proceso con la terapia psicológica.

ARCHIVO - Carla Morrison, izquierda, y Ricky Martin durante su presentación en la 21a entrega de los Latin Grammy el 19 de noviembre de 2020 en Miami. Morrison lanzó su álbum “El renacimiento” el 29 de abril de 2022. (Foto AP/Marta Lavandier, archivo)

“Hay muchas canciones en las que hablo de que tuve que mirar hacia adentro, que tuve que aceptar todos mis problemas”, dijo. “Siempre ha habido terapia en mi vida, la terapia ha sido vital para mi bienestar... Definitivamente en esta etapa hubo terapia, mucho de hablar cómo me sentía y de aceptar todo lo que no había aceptado de mí”.

El álbum incluye su serie de temas presentados en cuatro actos con sus respectivos videos: “Ansiedad”, “No me llames”, “Obra de arte” y “Contigo”, los cuales ya habían sido bien recibidos por sus fans. Pero otros de los temas como “Una foto” y “Te perdí” no los desilusionarán.

Morrison va construyendo un clímax que llega con la positiva “Encontrarme” y con “Divino”, el segundo, un tema en el que hace gala de su dulce y poderosa voz con letras inspiradas en la poesía de Pablo Neruda y Federico García Lorca, las pinturas de Salvador Dalí y detonadas por la fotografía de una mujer que le llamó la atención en París, donde vivió una temporada. Morrison quería ponerse en los pies de esos creadores que con su arte enaltecen a las mujeres.

“Pensé ‘¿qué escribirían ellos ahora si estuvieran vivos y escribieran a través de mí?’", dijo. “Quería hacerlo un poco porque yo como mujer me siento muy orgullosa de ser mujer, me gusta ser mujer y siento que las mujeres tenemos tanto que ofrecer, y tanta belleza, interna, externa, espiritual, todo”.

Junto con el lanzamiento del álbum Morrison estrenó el video de “Diamantes”, un tema sobre un enamoramiento tan mágico que hace brillar a los involucrados. El video de “Diamantes” fue filmado en Los Ángeles, donde Morrison vive desde hace más de un año.

“No es tan extraño, pero Los Ángeles sí es su propio monstruo porque hay mucha velocidad, mucha locura, pero a la vez te metes a tu barrio y todo está calladito, es raro”, dijo sobre la ciudad.

En el extremo opuesto de los sentimientos está “Te perdí”, un tema sobre un corazón roto y una de las primeras canciones que escribió para el álbum.

“Sí está basada en una relación que tiene mucho tiempo y está como ya muy gastada y como que por cosas de la vida no se están atendiendo el uno al otro”, dijo. “Pero luego cuando la estábamos grabando yo decía, ‘esta canción es para mí’, porque yo no me puse atención, me dejé ir y yo ya no me reconocía a mí misma”.

En “Una foto” Morrison habla de las relaciones actuales, basadas muchas veces sólo en imágenes y mensajes, sin mucho contacto real.

“Ahora todo es muy digital”, dijo. “Me gustó ponerla porque siento que me estoy diciendo a mí misma ‘nada más tengo una foto tuya del pasado, quiero saber quién eres tú, Carla, ahora’, tiene una dualidad muy interesante”.

De momento Morrison no tiene ese problema con las relaciones pues está en la etapa de luna de miel con Alejandro Jiménez -con quien se casó el año pasado y lleva una década de amor-. En su reciente participación como abridora de la gira de Coldplay en México, Morrison lo presentó orgullosamente como su esposo.

“Tenemos mucho tiempo de novios y no nos habíamos casado porque no lo habíamos ni pensado y de repente fue como ‘¿por qué no nos casamos y ya?’”, recordó sobre el momento en el que se animaron.

Jiménez colaboró en su álbum revelación “Déjenme llorar” como ingeniero y arreglista, también han salido de gira juntos, pero prefiere trabajar tras bambalinas y mantener la relación privada.

“Yo estoy súper orgullosa de él y de que sea mi esposo”, dijo Morrison. “Él le pone un montón de magia y de trabajo a mi proyecto, pero nadie lo sabe”.

Ser abridora de una banda tan famosa como Coldplay, de la que Morrison se dijo “súper fan”, puede ser complicado pues hay miles de personas a la expectativa, pero el público de México la recibió muy bien a pesar de no haberse presentado en escenarios locales desde 2017.

“Era cómo ‘no sé qué va a pasar, literalmente voy a empezar desde abajo’, y no, la gente estaba súper linda cantando todas las rolas (canciones)”, recordó. “Todavía no me la creo y ha sido demasiado lindo, estoy muy contenta y agradecida”.

Morrison se presentará el próximo sábado en el festival Pulso GNP en Querétaro, México, y después emprenderá una gira por Estados Unidos con paradas en Los Ángeles, San Diego, Houston y Dallas, entre otras ciudades. En julio estará por España y en agosto y septiembre volverá a México para más conciertos.