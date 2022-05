Cambia el mercado: ¿cuáles son los "soft skills" más buscados?

ILUSTRACIÓN - Flexibilidad, competencia digital y autonomía en el trabajo híbrido: la transformación del mercado laboral requiere de nuevas competencias. Foto: Christin Klose/dpa

Mucha gente ha vivido en carne propia los enormes cambios que ha traído la pandemia en materia laboral. Tal vez haya gente con una capacidad profesional extraordinaria, pero si no sabe transmitirla, puede que quede en el camino. Las nuevas modalidades demandan nuevas habilidades sociales o capacidades blandas, también conocidas por el término en inglés "soft skills". Anina Hering, especialista en el mercado laboral alemán, comenta cuáles son las "soft skills" que han pasado a un primer plano: - Resiliencia: En palabras de Hening, se trata no sólo de la capacidad de soportar el estrés inherente a una transformación, sino también de tener la habilidad de manejarlo en forma constructiva. Por ejemplo, la capacidad de un empleado de aprovechar un cambio para ampliar sus habilidades, adquirir nuevos conocimientos y expandir su perfil profesional. - Competencia digital: El manejo de herramientas digitales es una condición básica para acceder al mercado laboral, apunta Hering. Esto no significa que todos deben ser desarrolladores de software, pero sí tiene sentido buscar capacitaciones en este sector. - Autonomía: Si una compañía se adapta a un modelo de trabajo híbrido, los empleados deben poder trabajar de un modo autónomo, responsable y orientado a lograr objetivos. Cuando una persona trabaja desde casa, debe tomar decisiones y asumir tareas por su cuenta. - Flexibilidad: El límite entre la vida privada y el trabajo está cada vez más desdibujado. En opinión de Anina Hering, los empleados pueden verse beneficiados por esta tendencia si saben aprovechar la flexibilidad a su favor. Las nuevas tendencias ofrecen la posibilidad de combinar de un modo más armónico la familia con la carrera. dpa