ADVISORY WW2-ANNIVERSARY/RUSSIA-PARADE-REHEARSAL

Aviation rehearsal for Victory Day parade in Moscow

Start: 04 May 2022 07:45 GMT

End: 04 May 2022 12:00 GMT

MOSCOW - Aviation rehearsal over Red Square ahead of Russia's traditional World War Two victory parade on Sunday (May 9).

SCHEDULE:

0800GMT APPROX - Aviation Rehearsal starts

Restrictions:

BROADCAST: None

DIGITAL: None

Source: REUTERS

Aspect Ratio: 16:9

Location: Russia

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com