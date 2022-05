Petróleo cae por amenaza a demanda por restricciones de China

(Bloomberg) -- El precio del petróleo bajó debido a que las estrictas medidas de China para frenar el covid-19 amenazaron con un nuevo golpe a la actividad económica y la demanda de combustible.

Los futuros del West Texas Intermediate se cotizaban cerca de US$101 el lunes al tiempo que la actividad económica del principal importador de petróleo del mundo cayó a los peores niveles desde 2020, superando las crecientes expectativas de que Europa pueda acordar frenar las compras de crudo a Rusia. Pekín ha cerrado gimnasios y cines durante el festivo que dura hasta el miércoles. Los bloqueos persisten en Shanghái, aunque hay señales cautelosas de que el brote del centro financiero está comenzando a disminuir.

La demanda de petróleo de China ha disminuido más de 1 millón de barriles por día en lo que va del año y “no parece que vaya a recuperarse pronto”, dijo Ed Morse, jefe global de investigación de productos básicos de Citigroup, en Bloomberg Television. Agregó que en Estados Unidos se ha estancado el consumo de gasolina.

Si bien en sesiones recientes los precios han bajado debido a preocupaciones sobre una menor demanda, las señales a más largo plazo apuntan a un mercado de petróleo desabastecido. Es probable que la alianza OPEP+ ratifique su aumento previsto de la oferta a finales de esta semana, a pesar de haber conseguido aumentar su producción sólo en un 10% en marzo. Mientras tanto, la Unión Europea se dispone a proponer una prohibición sobre las importaciones rusas a finales de año, y Alemania dijo que podría poner fin a su dependencia de Rusia para el verano.

El petróleo subió por quinto mes en abril, marcando la racha ganadora mensual más larga desde enero de 2018. La invasión rusa a Ucrania ha estimulado la inflación y llevó el mes pasado a EE.UU. y sus aliados a acordar una liberación coordinada de reservas estratégicas de crudo para aliviar el aumento de los precios de la energía. La guerra también ha provocado un alza en los precios del diésel en EE.UU.

El crudo se mantiene en un patrón de backwardation alcista, con precios a corto plazo por encima de los a más largo plazo, aunque los diferenciales se han reducido desde principios de marzo.

