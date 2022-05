Pemex reporta ganancias de US$6.000M tras alza precios del crudo

(Bloomberg) -- Petróleos Mexicanos aumentó sus ganancias a US$6.000 millones, el nivel más alto en al menos 18 años, a medida que la compañía se benefició del repunte del precio del crudo y la estabilización de la producción petrolera.

Pemex, como se conoce a la empresa estatal, reportó este primer trimestre una ganancia de 122,700 millones de pesos (US$6.000 millones), la más alta desde al menos el primer trimestre de 2004, cuando Bloomberg comenzó a recopilar datos. Eso se compara con la pérdida de 37,300 millones de pesos que la petrolera registró durante el mismo periodo hace un año.

La producción de petróleo y condensados del primer trimestre aumentó 0,23% en comparación con el trimestre anterior, a 1,755 millones de barriles por día, debido a una mayor extracción en aguas poco profundas y campos en tierra firme. La producción, en comparación con el mismo período del año anterior, aumentó un 2,3%.

Si bien Pemex se ha beneficiado del alza de los precios de la energía, las ganancias de México se han visto contrarrestadas por el aumento del costo del combustible importado que el Gobierno está subsidiando para amortiguar los precios para los consumidores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador está buscando que México sea autosuficiente en gasolina y diésel haciendo que Pemex aumente su procesamiento de crudo para vender combustible a nivel nacional. Para garantizar que el país tenga suficiente crudo para producir combustible, México planea eventualmente poner fin a las exportaciones.

En abril, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O., dijo a Bloomberg que el Gobierno había dejado de pagar las amortizaciones de la deuda de Pemex debido al repunte del precio del petróleo. La compañía tiene la deuda más alta entre todas las grandes petroleras y actualmente enfrenta gastos crecientes, a medida que incorpora dos nuevas refinerías al sistema nacional: la refinería Dos Bocas en el estado de Tabasco y la instalación Deer Park en Houston que compró a Shell Plc hace un año.

AMLO, como se conoce al presidente, ha prometido regresar a Pemex su antigua gloria al reducir la participación de empresas privadas en el sector petrolero de México. Desde que asumió el poder a fines de 2018, canceló las subastas competitivas de petróleo, puso fin a las concesiones de explotación o de empresas conjuntas con Pemex y otorgó al gigante petrolero estatal la operación de la industria de 1.000 millones de barriles del campo petrolero Zama, que fue descubierto en 2017 por un consorcio de empresas privadas lideradas por la estadounidense Talos Energy Inc.

La política nacionalista de AMLO ha resultado en que Pemex asuma la carga financiera exclusiva de desarrollar grandes extensiones del territorio petrolero de México —una práctica poco común en la industria— donde los costos y los riesgos son notoriamente altos. Al mismo tiempo, Pemex debe invertir recursos significativos en sus refinerías que registran pérdidas para cumplir con la meta de autosuficiencia energética del Gobierno.

