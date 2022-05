Los ministros de Energía de la UE se reúnen de emergencia tras los cortes de gas de Rusia

FOTO DE ARCHIVO: Las banderas de la Unión Europea ondean antes de las conversaciones sobre el gas entre la UE, Rusia y Ucrania en la sede de la Comisión de la UE en Bruselas, Bélgica, 19 de septiembre de 2019. REUTERS/Yves Herman

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 2 may (Reuters) - Los ministros de Energía de los países de la Unión Europea mantendrán una reunión de emergencia el lunes, mientras el bloque busca la forma de dar una respuesta unida a la exigencia de Moscú de que los compradores europeos paguen el gas ruso en rublos o se enfrenten a un corte del suministro.

Rusia interrumpió la semana pasada los suministros de gas a Bulgaria y Polonia, después de que ambos países se negaran a cumplir su exigencia de pagar en rublos.

Los dos países ya tenían previsto dejar de utilizar el gas ruso este año y afirman que pueden hacer frente a la interrupción, pero la maniobra ha suscitado el temor de que otros países de la UE, incluida Alemania, potencia económica que depende del gas, puedan ser los siguientes.

También ha amenazado con resquebrajar el frente unido de la UE contra Rusia ante el desacuerdo sobre la forma correcta de actuar

Dado que muchas empresas europeas tienen que hacer frente a los plazos de pago del gas a finales de este mes, los Estados de la UE tienen la necesidad urgente de aclarar si las empresas pueden seguir comprando el combustible sin incumplir las sanciones de la UE contra Rusia por su invasión de Ucrania.

Moscú ha dicho que los compradores extranjeros de gas deben depositar euros o dólares en una cuenta del banco privado ruso Gazprombank, que los convertirá en rublos.

La Comisión Europea ha advertido a los países que cumplir con el plan de Rusia podría infringir las sanciones de la UE, al tiempo que ha sugerido que los países podrían realizar los pagos en cumplimiento de las sanciones si declaran el desembolso completo una vez realizado en euros y antes de su conversión en rublos.

Después de que Bulgaria, Dinamarca, Grecia, Polonia, Eslovaquia y otros países pidieran la semana pasada un asesoramiento más claro sobre la cuestión, Bruselas está elaborando unas directrices adicionales.

RUSIA DICE QUE NO HAY PROBLEMA

Rusia dijo el viernes que no veía ningún problema en su decreto, que considera que la obligación del comprador se cumple sólo después de que la divisa fuerte se haya convertido en rublos.

Mientras que Bulgaria y Polonia se negaron a comprometerse con el esquema de Moscú, Alemania se ha hecho eco de la solución de la Comisión para permitir que las empresas paguen, y Hungría ha dicho que los compradores pueden comprometerse con el mecanismo de Rusia.

Los pagos en rublos pueden ayudar a resguardar la economía rusa del impacto de las sanciones, mientras que los ingresos por combustible pueden ayudar a financiar lo que llama una "operación militar especial".

Los países de la UE han pagado más de 45.000 millones de euros (47.430 millones de dólares) a Rusia por su gas y su petróleo desde que invadió Ucrania el 24 de febrero, según la organización de investigación Centre for Research on Energy and Clean Air.

Rusia suministra el 40% del gas de la UE y el 26% de sus importaciones de petróleo, una dependencia que hace que Alemania y otros países se hayan resistido hasta ahora a los llamamientos para detener bruscamente las importaciones de combustible ruso por temor a los daños económicos.

La UE se inclina por prohibir las importaciones de petróleo ruso para finales de año, según fuentes diplomáticas, tras las conversaciones mantenidas por la Comisión y los países de la UE el fin de semana antes de las reuniones de esta semana.

Los representantes de los miembros de la UE debatirán en una reunión el miércoles un sexto paquete de sanciones contra Moscú que está elaborando la Comisión.

Los ministros debatirán también el lunes la necesidad de asegurar urgentemente el suministro de gas no ruso y de llenar los depósitos, mientras los países se preparan para las crisis de suministro.

La dependencia del gas ruso varía según los países, pero los analistas afirman que un corte total e inmediato del gas del país sumiría a los países, incluida Alemania, en una recesión, y exigiría medidas de emergencia como el cierre de fábricas para hacer frente a la situación.

Austria, Hungría, Italia y Eslovaquia también mostraron sus reservas durante el fin de semana sobre la idea de un embargo al petróleo ruso, según fuentes diplomáticas.

La Comisión Europea dará a conocer a finales de este mes sus planes para acabar con la dependencia de la UE de los combustibles fósiles rusos para 2027, entre otras medidas mediante el aumento de las energías renovables y la renovación de edificios para que consuman menos.

(1 dólar = 0,9488 euros)

(Edición de John Chalmers y Barbara Lewis; traducción de Darío Fernández)