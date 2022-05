Guerra e inundaciones en Demydivka, pequeña localidad cerca de Kiev

Además de la devastación y la muerte causadas por los misiles rusos, la invasión también provocó inundaciones en Demydivka, a unos 50 kms al norte de Kiev, tras un bombardeo ruso contra una cercana represa.

Fotos por Sergei Supinsky Video de Nicolas Garcia ///Demydivka, Ucrania, 1 Mayo 2022 (AFP) - Cuando se produjeron las inundaciones, Maria Didovets no pudo abrir la puerta para abandonar su casa cerca de Kiev, entonces la mujer de 82 años debió salir por una ventana.Además de la devastación y la muerte causadas por los misiles rusos, la invasión también provocó inundaciones en Demydivka, a unos 50 kms al norte de Kiev, tras un bombardeo ruso contra una cercana represa ."El agua nos invadió (...)" dice Maria Didovets,que lleva botas de caucho, pues el agua le llega hasta los tobillos. El sótano de su casa sigue inundado.El bombardeo ruso afectó a una represa y a una central hidroeléctrica de Kiev a fines de febrero, enviando un diluvio de agua a varias partes de Demydivka, dice a la AFP un responsable de la localidad, Oleksandr Melnychenko.Se escucha el zumbido de la bombas aspirando el agua de decenas de sótanos de casas, un lugar usado para conservar alimentos en muchos hogares ucranianos. En algunos casos, el agua llega hasta las rodillas.Cuando los rusos iniciaron su ofensiva a fines de febrero para apoderarse de Kiev, Demydivka -- una colonia de pequeñas casas con jardín-- se halló inmersa en plena guerra.Para bloquear el avance ruso, el ejército hizo estallar un puente cerca de este pueblo atravesado por el río Irpin, como hicieron con otros puentes cerca de Kiev.La carretera que atraviesa Demydivka y ese puente se dirige directamente hacia el centro de Kiev. Se necesita una hora de carretera para llegar al palacio presidencial.Incapaces de atravesar, los invasores se encaminaron hacia otra dirección, para llegar a Bucha, la ciudad sinónima de acusaciones de crímenes de guerra cometidos por soldados rusos, explica Oleksandr Melnychenko. "Si no hubiéramos hecho eso los rusos habrían disparado desde el interior de Kiev", dice, precisando que también se impidió a los invasores llegar a otras dos localidades que se encuentran en el camino a la capital.Además de hacer explotar el puente, las autoridades locales abrieron la represa, elevando el nivel del río en unos 30 centímetros, ensanchándola así e impidiendo que los rusos pudieran atravesarlo con la ayuda de un pontón, explica el responsable local. - "Solo quiero paz" - Las inundaciones se produjeron cuando un proyectil impactó la represa el 27 de febrero, haciendo subir el nivel del agua en varios metros.Sin un dique ubicado en los alrededores de Demydivka, el agua habría causado muchos más daños.Cerca de 60 de las 750 viviendas de Demydivka han sido afectadas por las inundaciones, mucho menos que las 200 dañadas o destruidas durante los combates.Pero dos meses más tarde siguen los esfuerzos para bombear el agua.Deshacerse de toda el agua y volver a secar las casas es una tarea que puede llevar aún varias semanas.Sin embargo los ingenieros han logrado a restaurar parcialmente el puente que atravesaba el río Irpin, para que los coches puedan utilizarlo nuevamente.En algunas zonas del norte de la capital, se puede ver a chóferes haciendo avanzar con precaución sus vehículos sobre puentes metálicos flotantes, instalados de forma provisional.Pero la guerra y su impacto han dejado agotada a Maria Didovets."No más tanques, no más inundaciones" dice, con firmeza. "Sólo quiero la paz"jm/hmw/har/cn/roc/me/zm -------------------------------------------------------------