Alemania soportaría la prohibición del petróleo ruso pese a la escasez - ministro

BERLÍN, 2 may (Reuters) - El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, dijo el lunes que Alemania podría soportar un embargo de la UE sobre las importaciones de petróleo ruso para finales de este año, aunque una interrupción podría provocar carencias.

Dos diplomáticos de la Unión Europea dijeron anteriormente que el bloque se inclina por una prohibición de las importaciones de petróleo ruso para finales de año como parte de un sexto paquete de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. Los ministros de Energía de la UE debatirán la propuesta de prohibición del petróleo en Bruselas el lunes.

"Hemos conseguido llegar a una situación en la que Alemania es capaz de soportar un embargo de petróleo", dijo Habeck en una conferencia de prensa. "Esto significa que no será sin consecuencias".

Alemania redujo el mes pasado la cuota de petróleo ruso al 25% del total de las importaciones, desde el 35% anterior a la invasión.

Habeck dijo que el principal reto para Alemania era encontrar suministros alternativos de petróleo a una refinería en Schwedt operada por la empresa estatal rusa Rosneft que abastece a las regiones del este de Alemania, así como al área metropolitana de Berlín.

Estas zonas podrían sufrir una escasez de suministro en caso de embargo por parte de la UE si Alemania no puede asegurar las importaciones de petróleo alternativas antes de finales de año, dijo Habeck.

"Todavía no tenemos una solución para la refinería de Schwedt", dijo Habeck. "No podemos garantizar que el suministro sea continuo. Seguro que habrá subidas de precios y algunos cortes. Pero eso no significa que vayamos a caer en una crisis del petróleo".

Un asesor del canciller Olaf Scholz declaró al Financial Times en unas declaraciones publicadas el domingo que Alemania respaldaba el embargo previsto de la UE sobre el petróleo ruso, pero que quería unos meses más para procurarse alternativas.

Joerg Kukies declaró al periódico que el objetivo era garantizar el suministro de Schwedt con petróleo no procedente de Rusia, traído por buques cisterna a Rostock, en el mar Báltico.

Para ello, habrá que hacer más profundo el puerto de Rostock y realizar obras en el oleoducto que lo une a Schwedt, dijo.

