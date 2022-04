LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 29 de abril de 2022

—————————————————————————

LO ÚLTIMO

—————————————————————————

Confirman primer caso de gripe aviar en humano en EEUU

Índice inflacionario clave en EEUU sube 6,6% en marzo

Panamá destruye mil armas de fuego decomisadas en operativos

Bola de fuego detectada en cielos del sur de EEUU

Gobierno chileno anuncia más medidas de seguridad

Ecos de 2006: Regresa el Festival de Jazz de Nueva Orleans

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

EUR-GEN UCRANIA-GUERRA

KIEV, Ucrania - El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, acusa a Rusia de intentar humillar a las Naciones Unidas con un ataque con misiles sobre Kiev durante la visita de su secretario general, António Guterres. El incidente rompe el tímido intento de la capital ucraniana de regresar a la normalidad mientras el foco de la guerra se desplaza al este. Por David Keyton e Inna Varenytsia. 806 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-UCRANIA-GUERRA-LO ÚLTIMO: Los más recientes acontecimientos sobre la invasión rusa de Ucrania.

-UCRANIA-SOLDADO ESTADOUNIDENSE: Familiares: ex marine estadounidense muere en Ucrania.

ASI-GEN CORONAVIRUS-CHINA

BEIJING - Beijing, la enorme capital de China empieza a parecerse a otras ciudades del país que sufren la ola más reciente de la variante ómicron del coronavirus: clases suspendidas, edificios y barrios confinados, pruebas masivas a los residentes y corridas para abastecerse de alimentos, por las dudas. Por Ken Moritsugu. 381 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana la desinformación giró en torno al presidente de Estados Unidos, a Elon Musk, a la guerra en Ucrania y al caso de una joven hallada muerta en México. Aquí están los hechos: Joe Biden no reconoció el fracaso de su plan económico. Musk no informó que desbloqueará la cuenta de Trump en Twitter. Un video no muestra el crucifijo de una catedral de Kiev siendo trasladado a un búnker. No se encontraron cuerpos de mujeres sin vida durante la búsqueda de una joven hallada muerta en México. Por Abril Mulato y Marcos Martínez Chacón. 2.282 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMS-GEN CHILE-SEGURIDAD

SANTIAGO - El gobierno chileno anuncia medidas y nuevos recursos para fortalecer la seguridad en dos regiones del sur del país, con predominio de población indígena, donde casi a diario encapuchados queman inmuebles y vehículos, lo que representa uno de los mayores problemas que enfrenta el presidente Gabriel Boric. 450 palabras. ENVIADO.

AMC-GEN PANAMÁ-ARMAS

PANAMÁ - Las autoridades policiales de Panamá destruyen más de mil armas de fuego y municiones decomisadas en distintas operaciones en lo que va de año. Con sierras circulares que cortan metal las armas quedaron reducidas a pequeños trozos. 168 palabras. ENVIADO.

AMN-GEN MÉXICO-EEUU

CIUDAD DE MÉXICO - La migración y la guerra en Ucrania serán dos de los temas que previsiblemente tratarán el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador durante un encuentro virtual. Según el mandatario mexicano, el jefe de la Casa Blanca fue quien solicitó la llamada. 324 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO. Editores: se actualizará.

REP-GEN LATINOAMÉRICA EN IMÁGENES-FOTOS

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe y publicadas entre el 22 y el 28 de abril de 2022. 68 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-MED EEUU-GRIPE AVIAR

DES MOINES, Iowa - Un recluso en Colorado da positivo de gripe aviar, en el primer caso confirmado reciente de una persona infectada con la enfermedad que ha resultado en la muerte de millones de pollos y pavos, pero las autoridades federales en Estados Unidos dicen que no ven una amenaza seria para el público. Por David Pitt. 310 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-ECO EEUU-INFLACIÓN

WASHINGTON - Un índice de inflación monitoreado atentamente por la Reserva Federal de EEUU sube 6,6% en marzo, comparado con hace un año. Se trata del mayor incremento en 12 meses de las últimas cuatro décadas y nueva evidencia de que los precios están presionando los presupuestos familiares y la salud de la economía. Por Christopher Rugaber. 335 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-CIE EEUU-BOLA DE FUEGO

PORT GIBSON, Mississippi - Una bola de fuego surca el cielo a toda velocidad sobre tres estados del sur estadounidense y le sigue un fuerte estruendo, confirman científicos de la NASA. 335 palabras. ENVIADO.

REP-TEC TWITTER-MUSK-MINORÍAS

SIN PROCEDENCIA - El posible retiro de filtros que bloquean las expresiones de intolerancia y odio si se concreta la compra de Twitter por parte de Elon Musk alarma particularmente a los sectores más afectados por esas manifestaciones: Las minorías raciales -incluidos los hispanos-, las mujeres y otros grupos marginados. Por Josh Funk. 950 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CORONAVIRUS-REPLANTEOS

NUEVA YORK - La pandemia del coronavirus hace que mucha gente deje sus trabajos, se replantee su vida y, a veces, tome rumbos totalmente nuevos. Por Leanne Italie. 1.000 palabras.

AMN-GEN EEUU-INCENDIOS FORESTALES

ALBUQUERQUE, Nuevo México - Miles de bomberos frenan el avance de los destructivos incendios forestales en el suroeste de Estados Unidos, pero los funcionarios advierten que se preparan para el regreso de las mismas condiciones peligrosas que propagaron las llamas avivadas por los vientos hace una semana. Por Susan Montoya Bryan y Scott Sonner. 338 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-ECO MUSK-TWITTER-ACCIONES

DETROIT - Elon Musk vende 4,4 millones de acciones de Tesla por un valor aproximado de 4.000 millones de dólares, probablemente para ayudar a financiar su compra de Twitter. Por Tom Krisher. 306 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-ECO AIRBNB-TELETRABAJO

SIN PROCEDENCIA - Airbnb permite a sus empleados vivir y trabajar prácticamente en cualquier lugar del mundo, tras adoptar una política de teletrabajo para atraer a empleados y garantizar flexibilidad. 261 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

ASI-GEN AFGANISTÁN-EXPLOSIÓN

KABUL - Una potente explosión en una mezquita en Kabul mata al menos a 10 personas y causa heridas a una veintena. Por Kathy Gannon. 264 palabras.

EUR-INM UE-MIGRANTES

BRUSELAS - Renuncia el jefe de la agencia fronteriza de la UE, luego de señalamientos de la prensa de que su agencia estuvo involucrada en impedir ilegalmente el ingreso de migrantes que intentaban llegar a Europa. Por Frank Jordans y Samuel Petrequin. 406 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS

JERUSALÉN - Los palestinos arrojan piedras y la policía israelí dispara balas recubiertas de goma en un importante lugar sagrado de Jerusalén que en las últimas semanas ha sido testigo de varios episodios de violencia. 414 palabras. ENVIADO.

MUN-TEC GOOGLE-PRIVACIDAD

SIN PROCEDENCIA - Google amplía las opciones para mantener la información personal en privado en las búsquedas en internet. Los usuarios podrán solicitar la eliminación de datos personales de contacto -como número de teléfono, correo electrónico y dirección física- de esos resultados. 304 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT REAL MADRID-ANCELOTTI

MADRID - Karim Benzema y Vinícius Júnior posiblemente reciban descanso el sábado para el partido que podría darle al Real Madrid el título de Liga, informa el entrenador Carlo Ancelotti. El Madrid necesita un empate ante el Espanyol en el Santiago Bernabéu para asegurar su 35to título de liga y el segundo en las últimas tres temporadas. Por Tales Azzoni. 407 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-TEN BECKER-BANCARROTA

LONDRES - El legendario extenista Boris Becker es sentenciado a dos años y medio en prisión por transferir de manera ilícita grandes sumas de dinero y ocultar activos después de declararse en bancarrota. El tres veces campeón de Wimbledon fue condenado a principios de este mes por cuatro cargos en virtud de la Ley de Quiebra y enfrentaba una sentencia máxima de siete años de cárcel. 439 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-BAS GRIZZLIES-TIMBERWOLVES

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. - Ja Morant y los Grizzlies de Memphis viajan a casa de los Timberwolves con la intención de finiquitar su serie de playoffs de primera ronda en el sexto encuentro ante Minnesota. Anthony Edwards y Karl-Anthony Towns buscan prolongar la serie a un séptimo y decisivo partido. 300 palabras. AP Foto. Editores: partido comienza a las 21:00 hora del Este.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-MUS FESTIVAL JAZZ NUEVA ORLEANS

NUEVA ORLEANS - Silenciado por la pandemia, el Festival de Jazz de Nueva Orleans regresa por primera vez en tres años en un renacimiento ampliamente esperado con ecos de 2006, cuando la celebración anual continuó incluso después del huracán Katrina. Por Kevin McGill. 801 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS BABASÓNICOS

CIUDAD DE MÉXICO - Los fans de Babasónicos que han seguido su progresión hacia la música electrónica no se decepcionarán con las canciones de su más reciente álbum, “Trinchera”, en el que la mayoría de los temas son aptos para un coctel en la disco. Diego “Uma-T” Tuñón, el tecladista de la banda de rock argentina, conversa sobre esta producción surgida de la melancolía por la vida nocturna durante la pandemia. Por Berenice Bautsita. 661 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS FONSECA

CIUDAD DE MÉXICO - El cantautor colombiano Fonseca celebra 20 años en el camino de la música con “Viajante”, un álbum que califica como una “radiografía” de quién es ahora y de los aprendizajes que le ha dado la música en estas décadas en activo. Por Berenice Bautista. 644 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

Dudas y comentarios con el director del Servicio en Español de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620.

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org

Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

-----------------------------------

EN TWITTER:

-----------------------------------

Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos