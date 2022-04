La música de Beethoven aumenta la autonomía de los coches eléctricos

ARCHIVO - Poner a todo volumen canciones como el éxito de The Weeknd "Blinding Lights" puede ser divertido mientras se está al volante del auto eléctrico, pero también puede hacer que se acorte la autonomía, según una investigación. Foto: Christin Klose/dpa

Según pruebas realizadas recientemente por el fabricante surcoreano Kia, escuchar durante la marcha una sinfonía de Beethoven en lugar de música electrónica, hip-hop o una balada de Adele puede aumentar la autonomía del coche eléctrico. Kia respalda esta insólita afirmación con los resultados de unas pruebas en las que se reprodujeron diversos tipos de música en el sistema de sonido de un Kia EV6 eléctrico. Según el ensayo del fabricante, la Novena Sinfonía de Beethoven aumentó la eficiencia energética del vehículo eléctrico. Por el contrario, el gran éxito de The Weeknd "Blinding Lights" tuvo un efecto negativo al hacer que la batería del coche se agotara más rápidamente. La ansiedad por la autonomía sigue siendo uno de los principales temores de los conductores que se plantean el cambio a un coche eléctrico. Varios ensayos ya han demostrado que el estilo de conducción puede afectar a la duración de la batería, ya que se sabe que una conducción más serena mejora la autonomía. El estudio de Kia fue dirigido por el Dr. Duncan Williams, profesor de la Escuela de Ciencia, Ingeniería y Medio Ambiente de la Universidad británica de Salford. "Lo que descubrimos en solo dos días de pruebas fue que la música puede influir de forma drástica en la autonomía de un vehículo eléctrico en condiciones reales de conducción", aseveró Williams. La lista de reproducción de Kia incluía los siguientes intérpretes y canciones: Tycho (Awake), Adele (Hello), The Weeknd (Blinding Lights), Anna Meredith (Nautilus), Kanye West (Fade) y la Novena Sinfonía de Beethoven. Al parecer, los participantes conducían hasta cuatro veces más eficazmente cuando escuchaban Beethoven que otros temas. "Blinding Lights" hizo que los conductores fueran el doble de ineficientes, probablemente debido al ritmo acelerado que lleva a que estos quieran aumentar la velocidad, lo que a su vez agota la batería más rápidamente. Según la investigación, Beethoven tuvo un efecto tranquilizador y permitió ahorrar más energía. Los participantes, que nunca habían conducido un eléctrico puro, recorrieron con el EV6 un trayecto de 20 kilómetros compuesto por tramos en zonas residenciales, calles urbanas congestionadas por el tráfico y carreteras rurales abiertas y sinuosas. Durante las mediciones biométricas realizadas por Kia, cada conductor escuchó la misma lista de reproducción en idéntico orden, así como con los mismos ajustes de volumen y sonido. dpa