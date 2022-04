China llama a relación con Rusia un ‘nuevo modelo’ para el mundo

(Bloomberg) -- China intensificó su apoyo retórico a Rusia, desafiando a Estados Unidos y otras naciones que quieren que Pekín condene a Moscú por la guerra en Ucrania.

“Una conclusión importante del éxito de las relaciones entre China y Rusia es que las dos partes están por encima del modelo de alianza militar y política de la era de la Guerra Fría”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Zhao Lijian y agregó que “se comprometen a desarrollar un nuevo modelo de relaciones internacionales”.

Ese modelo implicaba no provocar confrontaciones ni atacar a otras naciones, dijo Zhao en una sesión informativa regular el viernes en Pekín.

Agregó que esto era diferente de la “mentalidad de Guerra Fría” mostrada por ciertos países: la crítica estándar de Pekín a la cooperación de EE.UU. con bloques como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, cuya expansión, según Pekín, condujo al ataque de Rusia.

El mes pasado, el presidente Joe Biden advirtió al presidente Xi Jinping sobre “implicaciones y consecuencias” si Pekín respalda a Moscú por la invasión, y el líder chino dijo que su país no quería la guerra.

No ha habido señales de que China haya apoyado a Rusia o la haya ayudado a eludir las sanciones, pero ha ofrecido apoyo retórico al repetir teorías de conspiración rusas, como la afirmación falsa de que EE.UU. dirige una red de biolaboratorios de armas en Ucrania.

Pekín también ha indicado repetidamente que respalda la amistad “sin límites” que Xi y el presidente ruso, Vladímir Putin, se declararon al encontrarse justo antes de los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero en Pekín.

