Mercado accionario se preocuparía de riesgos erróneos: JPMorgan

(Bloomberg) -- Mientras los inversionistas se obsesionan con la inflación y los temores ante el alza de las tasas, los verdaderos signos de problemas se encuentran en las perspectivas de crecimiento de las ganancias, según los analistas cuantitativos de JPMorgan Chase & Co.

“Las previsiones de ganancia globales se han ralentizado durante varios meses” y los datos de ganancias globales ahora están “en territorio bajista neto”, escribieron los estrategas cuantitativos y de derivados liderados por Khuram Chaudhry en una nota a los clientes. “Nuestra lectura del ciclo de ganancias y sus impulsores sugiere que la desaceleración indica que la inflación puede haber alcanzado su punto máximo y que los rendimientos de los bonos pueden haberse agotado”.

Los mercados bursátiles mundiales se han desplomado este año, luego de un repunte feroz que catapultó a los principales índices de Europa y Estados Unidos a máximos históricos sucesivos. Gran parte del malestar se ha atribuido al aumento de los costos de los insumos debido a la inflación récord y al aumento de los rendimientos de los bonos, ya que los bancos centrales de todo el mundo desarrollado aumentan las tasas para recuperar el control de los precios desbocados.

Esta narrativa ahora puede estar desactualizada, según los estrategas de JPMorgan. En cambio, las perspectivas de beneficios e indicadores cada vez más sombrías, como los pedidos de inventarios, sugieren una inminente desaceleración de la economía que puede no permitir que la Reserva Federal aumente las tasas tanto como el mercado teme actualmente. Los operadores ahora están descontando totalmente que la Fed elevará las tasas en medio punto porcentual en sus próximas tres decisiones.

Los estrategas de JPMorgan dijeron que las oportunidades de inversión ahora se están alejando de las acciones de valor más baratas y se están acercando a las de calidad, y una vez que los rendimientos de los bonos bajen, las acciones de crecimiento pueden volver a tener un desempeño superior.

“Los inversionistas deben tener en cuenta que la historia sugiere con frecuencia que el mercado registra retornos negativos cuando el ciclo de actualización cambia a territorio de degradación, y la rotación de acciones, estilos y sectores generalmente se vuelve muy defensiva”, dijeron.

