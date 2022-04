LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (28 de abril)

LA AGENDA DEL JUEVES 28 DE ABRIL

ESTADOS UNIDOS -El Departamento de Comercio publica su estimación avanzada del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre. Analistas consultados por Reuters prevén que la economía haya crecido un 1,1%, luego de que se expandió un 6,9% en el período de octubre a diciembre. (1230 GMT)

-El Departamento del Trabajo divulga su reporte de solicitudes iniciales de subsidios por desempleo para la semana terminada el 23 de abril. Un sondeo de Reuters proyecta que se hayan presentado 180.000 peticiones, por debajo de las 184.000 registradas en la semana previa. (1230 GMT)

-El Departamento del Tesoro subasta deuda a 7 años. (1700 GMT)

-La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, habla en un foro del Brookings Institution sobre "Lecciones aprendidas de la respuesta de política económica de Estados Unidos al COVID-19".

-Mastercard Inc, Twitter Inc y McDonald's Corp, reportan sus resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. Apple Inc is, Amazon.com Inc e Intel Corp lo hacen después del cierre de la sesión.

BRASIL

-El proyecto sin fines de lucro Global Forest Watch da a conocer sus datos sobre pérdida de bosques, con especial atención en bosques tropicales. MÉXICO

-La Secretaría de Hacienda informa el balance fiscal en pesos correspondiente a marzo. En febrero, el país reportó un déficit de 111,571.1 millones de pesos mexicanos. (2100 GMT)

-Miembros del gabinete como el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio; y la secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, discuten oportunidades de "externalización cercana" en el país como parte de la conferencia anual del Consejo de las Américas.

ARGENTINA

-La Bolsa de Cereales de Buenos Aires publica su reporte semanal de estimación de producción de granos.

RESTO DEL MUNDO

-El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, vista Kiev, Ucrania. -Aniversario 24 de la masacre de Port Arthur en Tasmania, Australia. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS RUSIA OCCIDENTE- Rusia advirtió a Occidente de que habrá una dura respuesta militar a cualquier nuevo ataque contra el territorio ruso, acusando a Estados Unidos y a sus principales aliados europeos de incitar abiertamente a Ucrania a agredir a Rusia. CHINA COVID- Pekín cerró algunas escuelas y espacios públicos, mientras la mayoría de los 22 millones de residentes de la capital china acudían a más pruebas masivas de COVID-19 destinadas a evitar un confinamiento similar al de Shanghái. METALES- A las 1223 GMT, el oro al contado restaba un 0,21%, a 1.882,10 dólares la onza, mientras que el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cotizaba estable a 9.859 dólares la tonelada. PETRÓLEO- A las 1224 GMT, el crudo referencial Brent caía un 0,73%, a 104,55 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos perdía un 0,73%, a 101,36 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas ampliaron sus ganancias por segunda sesión consecutiva, ya que una serie de informes de resultados empresariales que superaron las previsiones ayudaron a dejar de lado los temores sobre la desaceleración del crecimiento económico mundial. El índice paneuropeo STOXX 600 ganaba un 0,84%, a 448,05 puntos a las 1223 GMT. MERCADOS ASIA- Las acciones chinas cerraron al alza después de que el primer ministro Li Keqiang prometiera estabilizar el empleo y reactivar las interrumpidas cadenas de suministro, mientras que un nuevo descenso del número de casos diarios de COVID-19 dio a entender que lo peor podría haber pasado, alimentando las esperanzas de estímulo. El índice referencial del mercado ganó un 0,66%, a 3.921,10 puntos, mientras el Shanghai Composite sumó un 0,58%, a 2.975,48 unidades. En Japón el Nikkei subió un 1,75% a 26.847,90 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL MIÉRCOLES MUSK TWITTER- Las especulaciones de los inversores, sobre si Elon Musk completará la adquisición de Twitter Inc. por 44.000 millones de dólares, hicieron que las acciones de la empresa de redes sociales alcanzaran un mínimo desde que se anunció el acuerdo hace dos días. UCRANIA HACKERS- Piratas informáticos del Gobierno ruso llevaron a cabo múltiples operaciones cibernéticas contra Ucrania que parecían apoyar los ataques militares y las campañas de propaganda en línea de Moscú, dijo Microsoft en un informe. Las intrusiones denunciadas -algunas de las cuales no han sido reveladas previamente- sugieren que la piratería informática ha desempeñado un papel más importante en el conflicto de lo que se ha conocido públicamente. META RESULTADOS- La empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., informó que los usuarios activos diarios del trimestre superaron las estimaciones de Wall Street, pero reportó su menor crecimiento de ingresos en una década. Los usuarios activos diarios, una métrica clave para los anunciantes que indica la actividad en la plataforma, fueron de 1.960 millones, ligeramente más que la estimación de 1.950 millones, según datos de IBES de Refinitiv. FORD RESULTADOS- Ford Motor Co mantuvo su previsión de ganancias para el año, gracias a los fuertes precios de sus vehículos. El fabricante de automóviles informó de una pérdida neta de 3.100 millones de dólares en el primer trimestre, que atribuyó principalmente a una menor valoración de su participación en el fabricante de vehículos eléctricos Rivian Automotive Inc. EEUU BIENES- El déficit comercial de bienes en Estados Unidos se amplió a un récord en marzo, probablemente porque las empresas preocupadas por la escasez adelantaron las importaciones después de la invasión rusa a Ucrania, lo que aumentó el riesgo de que el crecimiento económico se estancara en el primer trimestre. El informe del Departamento de Comercio también mostró aumentos sólidos en los inventarios minoristas y mayoristas. Eso podría contrarrestar parte del impacto en el crecimiento del Producto Interno Bruto de la enorme brecha comercial. EEUU CUMBRE- Cuba, Nicaragua y el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, seguramente no serán invitados a la cumbre de las Américas que tendrá lugar en junio en Estados Unidos, dijo un funcionario de alto rango del Departamento de Estado. "Seguramente no estarán ahí", dijo el subsecretario de Estado Brian Nichols a un grupo de periodistas, al destacar que la Cumbre se enfocará en los gobiernos democráticos del Hemisferio Occidental. COLOMBIA- Familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por efectivos del Ejército Nacional en Colombia pidieron a los victimarios que admitieron su responsabilidad en los crímenes revelar quiénes dieron la orden de asesinarlos, en la más reciente audiencia pública de justicia transicional. URIBE- El expresidente de Colombia Álvaro Uribe deberá ir a juicio por la supuesta comisión de los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos, luego de que una juez se negó a precluir una investigación en contra del influyente político, reactivando un proceso judicial profundamente polarizado. (REUTERS VV CS)