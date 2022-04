UE hará frente "de forma conjunta y solidaria" al corte de gas ruso (Borrell)

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo este miércoles que los 27 países comunitarios harán frente "de forma conjunta y solidaria" al corte de suministros de gas y petróleo ruso a Polonia y Bulgaria.

"Ya sabíamos que teníamos que disminuir esa dependencia del gas y del petróleo ruso y lo que Rusia hace ahora no es, ni más ni menos, que espolearnos para hacer eso más rápido todavía", dijo Borrell en una rueda de prensa con el presidente Gabriel Boric.

"Tenemos medios para hacerle frente y le haremos frente de una forma conjunta y solidaria. Los europeos pueden estar seguros de ello", añadió

Enfatizó que "lo que Rusia hace hoy, es convertir la dependencia en un acto de agresión" tras hacer efectivo el corte de gas a Polonia y Bulgaria este miércoles.

El diplomático europeo visitó en el palacio presidencial a Boric, quien asumió el pasado 11 de marzo.

Tras la reunión con el presidente, Borell destacó también que la dependencia energética de Europa con Rusia "ha ido demasiado lejos y, con Ucrania o sin Ucrania, era tiempo de reducirla".

"Esta última decisión de Rusia no hará sino acelerar el que Europa se recombierta a energías verdes, que no cree dependencias", afirmó Borrell. "No hay mal que por bien no venga", acotó.

Sobre la posición de la UE en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, destacó que se ha sancionado a Moscú de forma económica, financiera, diplomática y comercial, y que ni las amenazas ni las sanciones pudieron evitar la guerra.

"Las sanciones no están aquí para durar, las sanciones son un instrumento de presión para llevar a la mesa de negociación, buscar un alto el fuego y evitar que la guerra continúe", concretó el jefe de la diplomacia europea, quien destacó que el grupo de 27 países no es "beligerante" pero ayuda al país "agredido".

"La UE ayuda militarmente a Ucrania pero no quiere que la guerra se extienda ni horizontalmente afectando a otros países ni verticalmente poniendo en juego armas más peligrosas y destructivas", dijo Borrell.

El objetivo de Rusia en Ucrania es crear una conexión terrestre entre la anexionada península de Crimea y los territorios separatistas de Donbás, donde las tropas de Kiev luchan contra los separatistas prorrusos desde 2014.

apg/pa/gm