Twitch busca replantear forma de pago a creadores de contenido

(Bloomberg) -- Twitch, el sitio web de streaming en vivo de Amazon.com Inc., sopesa actualmente posibles cambios en la forma en que remunera a los mejores talentos, dijeron personas familiarizadas con la planificación. Esta iniciativa aumentaría sus ganancias pero también podría alejar a algunas de sus mayores estrellas.

Las actualizaciones bajo consideración ofrecerían incentivos para que los streamers publiquen más anuncios. La propuesta también reduciría la proporción de los cargos de suscripción repartidos a los mayores creadores de contenido del sitio, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones son privadas.

Algunos cambios en la estructura de monetización de Twitch podrían implementarse este verano, dijeron las personas. El equipo de Twitch está considerando reducir de 70% a 50% la porción de ingresos de las suscripciones de canales otorgada a los mejores streamers en su programa de asociaciones. Otra opción es crear varios niveles y establecer criterios sobre cómo calificar para cada uno, dijeron dos de las personas. A cambio, Twitch puede liberar a los socios de las restricciones de exclusividad, permitiéndoles transmitir en YouTube de Google o en Facebook.

Las actualizaciones del programa de asociaciones no están finalizadas y podrían dejarse de lado, dijeron las personas. Un representante de Twitch declinó comentar.

La audiencia de videos en vivo de personas jugando videojuegos se ha disparado en los últimos años y ha creado una nueva clase de celebridades de internet. Twitch lidera el mercado, pero Amazon quiere cada vez más que el sitio gane dinero a largo plazo. La unidad comenzó a trabajar recientemente en nuevos programas con fines lucrativos, pero algunos empleados han dicho que el cambio perjudica a sus usuarios. Ha habido un éxodo en los últimos meses de empleados de alto rango y de larga data que dijeron que Twitch perdió el contacto con las necesidades de su comunidad, reportó Bloomberg.

Twitch todavía tiene una gran cantidad de estrellas. Cuenta con más de 51.500 personas en su programa de asociación, según una investigación de Twitch Tracker, incluidos nombres como Thomas “Tommyinnit” Simons, quien ha acumulado unos 9.000 suscriptores para verlo jugar juegos como Minecraft. Los espectadores pueden suscribirse a un streamer individual por US$5-US$25 al mes y recibir emblemas digitales, emoticones personalizados y otras ventajas. Por lo general, los socios de streaming obtienen la mitad de los ingresos por suscripción de sus canales, pero Twitch suele otorgar una proporción más alta a los que presentan los mejores desempeños.

Actualmente, los socios ganan, además de las suscripciones, una comisión por publicar anuncios en su canal. Es de US$3,50 a US$5 por 1.000 apariciones de anuncios dependiendo de la ubicación de un streamer, y se ha mantenido prácticamente sin cambios durante años.

Sin embargo, recientemente, Twitch ha venido experimentando con otros enfoques para los anuncios. Este año, dijo que los creadores de contenido que transmiten al menos 40 horas al mes podrían recibir US$100 por ejecutar dos minutos de anuncios por hora. El pago aumenta con más minutos de anuncios. Una nueva propuesta que se está considerando crearía un acuerdo de reparto de ingresos, presentando un modelo más lucrativo para los streamers.

Nota Original:

Amazon’s Twitch Seeks to Revamp Creator Pay With Focus on Profit

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.