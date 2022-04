Tesla rumbo a perder US$100.000M de valorización de mercado

(Bloomberg) -- Tesla Inc. va rumbo a perder el martes más de US$100.000 millones de su valoración en una sola sesión, ya que las acciones cayeron más del 11% debido a que los inversionistas temen que Elon Musk pueda vender acciones para completar su adquisición de US$44.000 millones de Twitter inc.

La capitalización de mercado del fabricante de vehículos eléctricos ya ha bajado casi US$250.000 millones desde el 4 de abril, cuando Musk reveló que aumentó su participación en Twitter, ya que las acciones han perdido aproximadamente un 23%. El valor en dólares de la participación del 17% de Musk en Tesla se ha reducido en unos US$42.000 millones, casi el doble de la parte de capital que prometió en la transacción de Twitter.

El precio de las acciones de Tesla se está hundiendo en medio de una venta masiva en los mercados de valores de todo el mundo debido a una expansión económica más lenta y una inflación persistente. Además, los inversionistas han huido de las empresas de alto crecimiento mientras la Reserva Federal se prepara para embarcarse en una serie de aumentos de tasas significativos.

Pero Musk no le está haciendo ningún favor a Tesla al proporcionar escasos detalles sobre cómo cubrirá la parte de capital de US$21.000 millones que garantizó personalmente. Lo que se sabe es que Musk está usando acciones de Tesla como garantía en la transacción. Eso ha llevado a los inversionistas a preocuparse de que el director ejecutivo de Tesla pueda vender parte de su participación para financiar la adquisición de Twitter.

Nota Original:

Tesla Is on Pace to Lose $100 Billion on Musk’s ‘Bear Festival’

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.