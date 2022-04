Banqueros de Twitter podrían repartirse US$130M en comisiones

(Bloomberg) -- Los banqueros de inversión de Twitter Inc. se preparan repartirse un monto estimado de entre US$85 millones y US$130 millones.

Esa es la cantidad que probablemente se deba pagar a Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Allen & Co. por asesorar a la compañía de redes sociales en la venta de US$44.000 millones a Elon Musk anunciada el lunes, según el proveedor de datos Dealogic.

No está claro cuánto pagará Twitter a cada banco.

Tampoco se sabe aún lo que cobrarán los asesores de Musk, encabezados por Morgan Stanley, aunque la cantidad del financiamiento de deuda necesaria en la operación podría ser lucrativa para ellos. Bank of America Corp. y Barclays Plc también asesoraron a Musk y proporcionaron financiamiento.

El acuerdo ha sido uno de los más rápidos que se ha llevado a cabo de principio a fin, según personas familiarizadas con el asunto. Musk no tenía acceso a las finanzas de Twitter más allá de lo que estaba disponible públicamente, lo que aceleró las cosas. También hubo al menos dos fines de semana consecutivos en los que los asesores trabajaron toda la noche para llegar a la meta.

