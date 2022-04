El número de refugiados que huye de la guerra de Ucrania supera los 5 millones: agencia de la ONU

Por Michael Kahn

PRAGA, 20 abr (Reuters) - El número de personas que huye de Ucrania para escapar de la invasión rusa ha superado los 5 millones, en la peor crisis de refugiados que vive Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, informó el miércoles la agencia de la ONU para los refugiados.

La invasión rusa ha provocado un desplazamiento masivo de personas en las casi ocho semanas transcurridas desde su inicio, incluyendo más de 7 millones de ucranianos dentro del país. Los datos de la ONU muestran que 5,03 millones habían huido de Ucrania hasta el miércoles.

La mayoría ha cruzado a la Unión Europea a través de puntos fronterizos en Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumania, donde los voluntarios y los gobiernos se han apresurado a ayudar a los refugiados, en su mayoría mujeres y niños, a encontrar trabajo, alojamiento y a proporcionarles apoyo.

"Cuando se observa el número de refugiados en Europa Central, la cifra no tiene precedentes", dijo Jakub Andrle, Coordinador del Programa de Migración de People in Need, un grupo de ayuda con sede en Praga que opera en Ucrania.

"También es importante recordar que las cifras pueden aumentar rápidamente de un día para otro dependiendo de la situación sobre el terreno", agregó.

Rusia lanzó el 24 de febrero lo que llama una "operación militar especial" para desmilitarizar y "desnazificar" Ucrania. Kiev y sus aliados occidentales lo rechazan como un falso pretexto. Rusia ha negado haber utilizado armas prohibidas o haber atacado a civiles.

Más de la mitad de los refugiados entró en la UE a través de Polonia, donde muchos tenían familiares y otras conexiones que vivían en la mayor comunidad ucraniana de la región antes de la guerra. (Reporte adicional de Gwladys Fouche y Karlotta Weber en Oslo y Alan Charlish en Varsovia; editado en español por Carlos Serrano)