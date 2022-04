Líderes de finanzas G20 culparán a Rusia por secuelas económicas

(Bloomberg) -- La reunión de los titulares de finanzas del Grupo de los 20 de esta semana incluirá a representantes rusos y apunta a enviar un claro mensaje de que Rusia es plenamente responsable de las consecuencias económicas globales de su guerra contra Ucrania, dijo un funcionario del Gobierno alemán.

Después de una larga discusión, se llegó al acuerdo de que Rusia no debería poder dictar el formato del G20 o la agenda de la próxima reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales, dijo el funcionario alemán, hablando bajo condición de anonimato. La reunión debería usarse para enviar un mensaje claro a Rusia, agregó el funcionario.

Esta semana, Estados Unidos se alejó aún más de las insinuaciones de que sus funcionarios boicotearían las reuniones del G20 si asistieran sus homólogos rusos. La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, evitará algunas de las reuniones del Grupo en Washington, pero asistirá a otras centradas en las consecuencias económicas de la invasión rusa a Ucrania, dijo el lunes un funcionario estadounidense. Yellen no quiere que la participación de Rusia detenga el trabajo que deben hacer EE.UU. y sus aliados en el contexto de las reuniones del G20, agregó un funcionario del Tesoro.

La reunión de esta semana es la primera del G20 desde que comenzó la guerra y será observada atentamente en busca de señales de cómo los principales organismos internacionales del mundo están respondiendo a la agresión de Rusia. Muchos países del G20 han condenado a Rusia, pero algunos de sus miembros más influyentes, como China e India, no lo han hecho.

Nota Original:

G-20 Finance Chiefs to Signal Russia to Blame for Growth Fallout

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.