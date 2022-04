S&P 500 sube porque los resultados de BofA contrarrestan la debilidad de las tecnológicas

FOTO DE ARCHIVO: Operadores trabajan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 16 de marzo de 2022. REUTERS/Brendan McDermid

Por Bansari Mayur Kamdar y Sruthi Shankar

18 abr (Reuters) -El índice de referencia S&P 500 subía el lunes, ya que Bank of America cerró las ganancias de los grandes bancos estadounidenses con un beneficio trimestral mejor de lo esperado, pero los elevados rendimientos de los bonos pesaban sobre los valores de crecimiento y tecnológicos.

* Las acciones del segundo mayor banco de Estados Unidos por activos subían un 3%, ya que el fuerte crecimiento de su negocio de préstamos al consumo ayudaba a amortiguar el golpe de la ralentización de las actividades en los mercados. En general, el índice de bancos del S&P 500 ganaba un 1,5%.

* La respuesta del mercado a las ganancias de los bancos ha sido mixta, ya que JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group Inc y Citigroup Inc, en conjunto, reservaron 3.360 millones de dólares para pérdidas crediticias debido a los riesgos de la guerra de Ucrania y la aceleración de la inflación.

* "Las ganancias serán buenas, pero dados los múltiples años de altos rendimientos bursátiles, la gente ya no busca lo bueno. Busca lo magnífico", dijo Rick Meckler, socio de Cherry Lane Investments.

* "El hecho es que las presiones sobre el mercado no van a desaparecer. La combinación de la política monetaria de la Fed, los altísimos costos de la energía y los problemas provocados por la guerra de Ucrania van a asentarse en los mercados durante las próximas semanas a menos que haya alguna resolución", agregó.

* Valores de megacapitalización como Tesla y Microsoft Corp bajaban luego de que el rendimiento de los bonos referenciales a 10 años alcanzó un nuevo máximo desde diciembre de 2018, al 2,88%, a principios de la sesión.

* Los valores tecnológicos y de crecimiento líderes del mercado se han visto presionados recientemente debido a que las expectativas de varias subidas de tasas de interés este año amenazan con erosionar las ganancias futuras de estas empresas.

* Siete de los 11 principales sectores del S&P avanzaban. Los valores energéticos subían un 1,6% para liderar las ganancias porcentuales, ya que los precios del crudo aumentaban. El Brent superó los 113 dólares por barril, en una sesión en la que las interrupciones del bombeo en Libia agudizaban la preocupación por la escasez mundial.

* A las 1441 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 99,01 puntos, o un 0,29%, a 34.550,25 unidades; el índice S&P 500 avanzaba 14,73 puntos, o un 0,34%, a 4.407,32 unidades; y el Nasdaq ganaba 59,251 puntos, o un 0,44%, a 13.410,33 unidades.

(Reporte de Sruthi Shankar en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano y Javier López de Lérida)