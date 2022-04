Piloto automático de Tesla activa alarma en EEUU tras desastres

(Bloomberg) -- Derrick Monet y su esposa, Jenna, conducían por una carretera interestatal de Indiana en 2019 cuando su sedán Tesla Model 3, que funcionaba con piloto automático, se estrelló contra un camión de bomberos que estaba estacionado. Derrick, entonces de 25 años, sufrió fracturas de columna, cuello, hombros, costillas y piernas. Jenna, de 23 años, murió en el hospital.

El incidente fue uno de una docena en los últimos cuatro años en los que los Tesla que usaban este sistema de asistencia al conductor chocaron con vehículos de primeros auxilios, lo que generó dudas sobre la seguridad de la tecnología que la compañía automotriz más valiosa del mundo considera una de sus joyas de la corona.

Ahora, los reguladores de Estados Unidos aplican un mayor nivel de escrutinio al piloto automático. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por su sigla en inglés), que tiene la autoridad para forzar retiros del mercado, abrió dos investigaciones formales de defectos que, en última instancia, podrían llevar a Tesla Inc. a tener que adaptar los automóviles y restringir el uso del piloto automático en situaciones en que aún no es seguro.

Una represión del piloto automático podría empañar la reputación de Tesla entre los consumidores y asustar a los inversionistas cuya creencia en la buena fe de la empresa ayudó a convertir al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, en la persona más rica del mundo. Podría afectar la confianza en la tecnología en la que otras empresas automotrices y de software están invirtiendo miles de millones para desarrollar con la esperanza de revertir una tendencia preocupante del aumento de las muertes por accidentes de tráfico en EE.UU.

También podría intensificar tensiones de larga data entre Washington y Tesla. El iconoclasta Musk ya se ha burlado de la NHTSA tildándola de “policía aguafiestas” y se irritó por la falta de voluntad del presidente Joe Biden para elogiar a la empresa pionera. No es tímido para criticar a legisladores y reguladores en Twitter, la plataforma de redes sociales que se ofreció a comprar por US$43.000 millones.

Tesla, que publica sus resultados a finales de esta semana, últimamente ha tenido un aura de invencibilidad. A medida que los rivales más grandes se vieron perjudicados por la escasez mundial de chips y otras interrupciones generadas por la pandemia, el fabricante de automóviles eléctricos logró incrementar sustancialmente la producción. Una agencia gubernamental modestamente financiada y de funcionamiento lento es uno de los pocos obstáculos que amenaza con desviar su curso.

Musk y Tesla no respondieron a solicitudes de comentarios. “Hacer que nuestros vehículos sean más seguros es fundamental para la cultura de nuestra empresa y la forma en que innovamos con nuevas tecnologías”, escribió Rohan Patel, director sénior de políticas públicas y desarrollo comercial de Tesla, en una carta de marzo a los congresistas.

Una represión de la NHTSA se daría tras repetidos pedidos de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), la agencia independiente de investigación de accidentes, para reforzar la supervisión de los vehículos automatizados. La NTSB, que no tiene el poder de obligar a los fabricantes de autos a seguir sus recomendaciones, ha sugerido que Tesla adopte las medidas de seguridad del sistema de conducción automatizada que General Motors Co. y Ford Motor Co. han adoptado para sus sistemas. Tesla no ha respondido a la directriz de la NTSB y, en cambio, continuó con su enfoque más arriesgado.

“Básicamente, tenemos el viejo oeste en nuestras carreteras en este momento”, dijo Jennifer Homendy, presidenta de la NTSB, en una entrevista. Ella describe el despliegue de funciones de Tesla comercializadas como piloto automático y autoconducción completa como experimentos de inteligencia artificial que utilizan operadores no capacitados. “Es un desastre que sucederá en cualquier momento”.

