El Real Madrid se acerca al título con remontada por 3-2 ante el Sevilla

Karim Benzema del Real Madrid anota el tercer gol de su equipo contra el Sevilla en un partido por LaLiga del fútbol español disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, España. 17 de abril, 2022. REUTERS/Marcelo Del Pozo

17 abr (Reuters) -Con un gol de Karim Benzema en el último suspiro, el Real Madrid remontó una desventaja de dos goles y venció el domingo 3-2 al Sevilla, en un emocionante partido de LaLiga española que acercó a los dirigidos por Carlo Ancelotti a la conquista del título.

Con la victoria, el Madrid tiene ahora 15 puntos de ventaja sobre su rival más cercano en la clasificación, el Barcelona, que tiene dos partidos menos, el Sevilla, tercero, y el Atlético de Madrid, cuarto, que ganó antes al Espanyol (2-1), a falta de seis fechas.

Benzema marcó a los dos minutos del tiempo añadido, después de que Rodrygo y Nacho Fernández empataron para los merengues, borrando la ventaja que el Sevilla había conseguido en el primer tiempo (2-0) con goles de Ivan Rakitić y Erik Lamela, en un repleto estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

"Todo el mundo está esperando el pinchazo del Real Madrid, pero el Real Madrid no pincha, porque tenemos corazón y carácter. LaLiga no está acabada, pero hemos dado un empujón", dijo Ancelotti.

Fue una historia de dos mitades. El Sevilla dominó la primera, pero desapareció tras el descanso, en un partido que estuvo marcado por varias decisiones polémicas del árbitro Guillermo Cuadra.

El árbitro no pitó un penalti por lo que parecía ser una clara mano del defensa del Sevilla Diego Carlos a los 17 minutos y luego se negó a mostrar la segunda tarjeta amarilla a Eduardo Camavinga, del Real Madrid, por una falta por atrás contra Antony Martial a los 37.

El árbitro también anuló un gol de Vinícius Jr a los 78 minutos, que era el empate para el Madrid, por una supuesta mano y reiteró su decisión después de que revisó la jugada en el monitor de campo del VAR.

"No entendemos cómo ha podido pitar la mano de Vinícius y no de Diego Carlos. No entiendo. Esto es lo que ha pasado. Entiendo que es difícil evaluar estas situaciones pero no lo entiendo", dijo Ancelotti en una rueda de prensa.

VENTAJA EN LOS PRIMEROS MINUTOS

El Sevilla se adelantó en el primer tiempo tras dos errores del defensa madridista Éder Militão en un lapso de cuatro minutos.

Primero, Rakitić pateó un tiro libre a través de la barrera de los merengues y abrió el marcador a los 21 minutos, debido a un espacio que abrió Militão. Cuatro minutos después, el brasileño dejó que Jesús Corona corriera por detrás de la defensa y enviara un centro que conectó Lamela, libre de marca, para dejar el marcador 2-0.

Después de la casi expulsión de Camavinga por la falta sobre Martial, Ancelotti sustituyó al joven centrocampista francés en el descanso por Rodrygo, una decisión que cambió el partido a favor del Real, ya que el brasileño tuvo una magnífica actuación desde el banquillo.

Rodrygo marcó el primer gol del Madrid a los cinco minutos de la segunda parte, inició la jugada que acabó con el segundo gol de su compañero Nacho a los 82 y 10 minutos después centró para que Benzema, máximo goleador de LaLiga, marcara el gol de la victoria.

Fue el gol 25 de Benzema esta temporada, su mejor registro en una sola campaña de liga en su carrera en el Real, superando la temporada 2015-16, cuando marcó 24.

"Este equipo no me sorprende. Esta segunda parte me deja muy orgulloso. Tengo que agradecérselo a todos los jugadores", dijo Ancelotti.

El Barcelona recibe el lunes al Cádiz, que se encuentra en puestos de descenso.

(Escrito por Fernando Kallas; editado en español por Ricardo Figueroa y Benjamín Mejías Valencia)