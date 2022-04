DiDi Global se desploma ante planes de salida de bolsa

(Bloomberg) -- DiDi Global Inc. se desplomó el lunes, después de que el gigante chino del transporte privado dijera que planea retirar sus acciones cotizadas en Estados Unidos antes de haber encontrado un nuevo lugar para las acciones.

Los ADR de DiDi se desplomaron un 18% a US$2,01 después de convocar una junta general extraordinaria para el 23 de mayo para votar sobre la exclusión de sus acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York. Si bien la compañía continuará explorando la cotización en otra bolsa reconocida a nivel internacional, DiDi dijo que no aplicará hasta que finalice la exclusión de la cotización en EE.UU.

“Aunque los inversionistas sabían muy bien que DiDi Global tenía la intención de salir de la bolsa en EE.UU., la forma de hacerlo tomó a los inversionistas por sorpresa”, dijo Gary Dugan, director ejecutivo de The Global CIO Office.

Por separado, DiDi informó que su pérdida neta del cuarto trimestre se redujo en un 95% frente a hace un año a pesar de una disminución del 13% en los ingresos a 40.780 millones de yuanes.

DiDi se ha desplomado un 86% desde que salió a bolsa, eliminando US$58.000 millones en valor de mercado. La compañía fue uno de los principales objetivos de la represión del sector privado de Pekín el año pasado, ya que los reguladores lanzaron una investigación de seguridad cibernética pocos días después de su OPI y obligaron a sus servicios a abandonar las tiendas de aplicaciones nacionales. Más tarde se dijo que la agencia en Pekín responsable de la seguridad de los datos había pedido a altos ejecutivos de DiDi que diseñaran un plan para dejar de cotizar debido a preocupaciones de que se pudieran filtrar datos confidenciales.

La Comisión Reguladora y de Valores de China dijo en un comunicado del sábado que el caso de Didi no afectaría las conversaciones con EE.UU. sobre el acceso a la auditoría. Los inversionistas se mantuvieron optimistas después de que los reguladores de Pekín modificaran una regla que restringía el intercambio de datos financieros por parte de empresas que cotizan en el extranjero. La medida podría ayudar a los reguladores estadounidenses a obtener pleno acceso a los informes de auditoría de la mayoría de las más de 200 empresas chinas que cotizan en Nueva York.

La falta de un plan inmediato de reincorporación a la bolsa supuso otro golpe para los accionistas de DiDi si esperaban convertir sus participaciones cotizadas en EE.UU. en acciones de Hong Kong antes de la retirada de Didi de la Bolsa de Nueva York. También se sumó al nerviosismo de los inversionistas sobre el camino a seguir de la compañía, con preocupaciones en torno a nuevas sanciones de los reguladores.

