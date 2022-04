Protestas en Shanghái tras la conversión de viviendas en centros de cuarentena por COVID

FOTO DE ARCHIVO: Varias trabajadoras preparan camas en un edificio de oficinas para convertirlo en un hospital improvisado para paciendes con COVID-19 en Shanghái, China, el 12 de abril de 2022. China Daily via REUTERS

Por Brenda Goh

SHANGHÁI, 15 abr (Reuters) - Shanghái está convirtiendo edificios residenciales en centros de cuarentena para albergar el creciente número de casos de COVID-19 en la ciudad, pero la medida está provocando la ira y las protestas de los vecinos, preocupados por el riesgo de infección.

En un incidente retransmitido en directo el jueves por la tarde en la plataforma de mensajería china WeChat, se pudo ver a unas 30 personas vestidas con trajes de protección contra sustancias peligrosas y con la palabra "policía" en la espalda, forcejeando con otras personas fuera de un complejo de viviendas, llevándose al menos a una persona.

Se oyó a una mujer llorar mientras grababa la escena, que fue vista por más de 10.000 personas antes de que se eliminara abruptamente. La plataforma de retransmisión en directo de WeChat anunció que se trataba de un "contenido peligroso".

"No es que no quiera cooperar con el país, pero ¿cómo te sentirías si vivieras en un edificio en el que los bloques estuvieran a sólo 10 metros de distancia, todo el mundo hubiera dado negativo en las pruebas y se permitiera la entrada de esta gente?", dijo la mujer que estaba filmando y no reveló su nombre real.

El vídeo no pudo ser verificado de forma independiente, pero la dirección del edificio confirmó el viernes la disputa.

El Gobierno de Shanghái no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre su actual política de cuarentena.

En virtud de la política china de cero COVID, todas las personas que den positivo deben permanecer en cuarentena en los lugares designados y a los vecinos se les pide que se aíslen en sus casas durante 14 días, lo que ha avivado el miedo de la población a las consecuencias de contraer el virus.

Shanghái se ha convertido en el epicentro del mayor brote del país desde que el virus fue identificado por primera vez en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019, registrando más de 300.000 infecciones por COVID-19 desde marzo.

La ciudad ha comenzado a convertir escuelas, bloques de apartamentos recién terminados y salas de exposiciones en centros de cuarentena, y anunció la semana pasada que había establecido más de 160.000 camas a través de más de 100 hospitales improvisados.

Según la normativa, las autoridades chinas están autorizadas a ocupar edificios y otras propiedades para hacer frente a situaciones de emergencia.

Ciudades de todo el país también han ocupado instalaciones para alojar a los residentes en cuarentena, lo que ha provocado las quejas de las personas que se han visto obligadas a desplazarse, según se ha informado en las redes sociales.

(Reporte de Brenda Goh, Andrew Galbraith, David Stanway y la redacción de Shanghai; edición de Lincoln Feast; traducido por José Muñoz en la redacción de Gdańsk)