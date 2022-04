China prohíbe la retransmisión en directo de videojuegos no aprobados por el Gobierno

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre juega a un juego online en un ordenador en un cibercafé de Pekín, China, el 31 de agosto de 2021. REUTERS/Florence Lo

Por Sophie Yu y Josh Ye

PEKÍN, 15 abr (Reuters) - China prohibió el viernes la retransmisión en directo de videojuegos no autorizados, lo que supone una aplicación más estricta de las normas en el marco de su amplia ofensiva contra la industria del juego, cuyo objetivo es eliminar los contenidos que el Gobierno no aprueba.

La Administración Nacional de Radio y Televisión dijo que las plataformas de todo tipo no deben retransmitir en directo juegos que no estén aprobados por las autoridades correspondientes.

En particular, la transmisión en directo de juegos o competiciones en el extranjero no debe llevarse a cabo sin aprobación, dijo, añadiendo que quienes transmitan en directo deben evitar la "estética anormal" y la cultura dañina relacionada con las celebridades.

"Durante un tiempo, cuestiones como la caótica retransmisión online en directo y la adicción de los adolescentes a los juegos han suscitado una gran preocupación en la sociedad y es necesario adoptar urgentemente medidas eficaces", dijo el regulador en un aviso en su sitio web.

Daniel Ahmad, analista principal de la empresa de investigación Niko Partners, dijo que, aunque los juegos sin licencia no podían salir oficialmente en China continental, muchos se promocionaban en plataformas de retransmisión en directo como Huya Inc, DouYu International Holdings y Bilibili Inc.

"A principios de este año, Elden Ring fue un éxito en las plataformas chinas de transmisión de juegos en directo, alcanzando 17,1 millones de espectadores diarios promedio acumulados, a pesar de no tener una licencia", dijo.

El jueves, la mayor empresa de juegos de China, Tencent Holdings Ltd, dijo que cerraría un servicio que permitía a los jugadores chinos jugar en plataformas internacionales a juegos extranjeros no aprobados.

El impacto de esta última prohibición en las acciones de las principales empresas chinas de juegos y livestreaming no ha sido inmediatamente claro. Los mercados de Hong Kong cerraron el viernes por vacaciones, mientras que Huya y DouYu cotizan en Estados Unidos.

La prohibición "podría tener un impacto bastante significativo en las empresas de juegos si se aplica estrictamente", dijo Charles Yu, director de la oficina de Shanghái del bufete de abogados Pillar Legal.

(Información de Sophie Yu en Pekín y Josh Ye en Hong Kong; información adicional de Josh Horwitz; edición de Edwina Gibbs; traducción de Flora Gómez)