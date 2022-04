San Lorenzo argentino sufre histórica derrota y provoca renuncia del DT Troglio

El entrenador Pedro Troglio renunció a su cargo en el argentino San Lorenzo, uno de los clubes más populares, en medio de una muy mala campaña en el torneo local, a la que se sumó una histórica eliminación en el debut ante el modesto Racing de Córdoba (tercera división) en la Copa Argentina en la noche del miércoles.

La situación de Troglio, que había llegado a fines del año pasado, se había complicado con un mal arranque en la Copa de la Liga, en la que el 'Ciclón' está décimo en la Zona 1, con apenas un triunfo en nueve fechas.

El fin de semana, San Lorenzo perdió 2-1 con Sarmiento, un resultado que lo dejó muy lejos de la zona de clasificación a los cuartos de final, y en la noche del miércoles perdió por penales (4-2) con Racing de Córdoba, después de igualar 1-1 en los noventa minutos, situación que disparó la salida del entrenador.

Minutos después de la eliminación, Troglio le expresó a la prensa que "ya hablé con los dirigentes y decidí no continuar. No voy a seguir, aunque me pidieron que siga hasta mayo, pero falta un mes, son partidos y en esta situación es mucho tiempo. Esto es responsabilidad del entrenador. Pensé que se podía cambiar esta situación, y eso no pasó".

El director técnico saliente expresó que "les agradezco a los dirigentes, que me bancaron (soportaron), pero lo mejor es descomprimir. Me parece que esta es la decisión correcta. No pasar de ronda en la Copa Argentina es una falla grande, y es un detonante para la salida. Como entrenador, siento que tengo que pedirle disculpas a la gente (los hinchas)".

Troglio agregó que "espero que mi renuncia le traiga tranquilidad al club. Me trataron de primera. Si hubiera ganado algunos partidos más me hubiera sentido más feliz. Uno cree que puede cambiarlo todo, y lo intentamos, pero no se dio".

Troglio, con una extensa carrera como conductor, había desembarcado hace pocos meses en San Lorenzo luego de una exitosa campaña en Honduras, donde había ganado cuatro títulos al frente de Olimpia.

La fiebre de entrenadores salientes en el fútbol argentino se extendió en las últimas semanas, y en apenas nueve fechas renunciaron nueve técnicos.

La baja de Troglio en San Lorenzo se suma a las renuncias de Rodolfo de Paoli (Barracas Central), Iván Delfino (Patronato), Ángel Hoyos (Talleres), Cristian González (Rosario Central), Mauricio Pellegrino (Vélez), Claudio Spontón (Platense), Diego Flores (Godoy Cruz) y Juan Manuel Azconzábal (Atlético Tucumán).

