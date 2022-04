Nuevo PlayStation Plus: tres suscripciones e integración con PS

SCREENSHOT - Sony anunció una reestructuración de su servicio de juegos por suscripción Playstation Plus. Foto: Playstation.com/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

En respuesta al Xbox Game Pass de Microsoft, Sony decidió reestructurar su servicio de suscripción de juegos Playstation Plus con dos nuevas modalidades llamadas Extra y Premium. Además, la compañía anunció que fusionará Playstation Now y Playstation Plus en un solo servicio. La actual suscripción a Playstation Plus pasará a llamarse Playstation Plus Essential. Según Sony, esta ofrecerá, entre otras cosas, dos juegos de descarga al mes y funcionalidad multijugador en línea para muchos juegos. La nueva suscripción Playstation Plus Extra añade un catálogo de hasta 400 juegos descargables para PS4 y PS5, tanto de la oferta de Sony como de desarrolladores asociados externos. La suscripción más cara, llamada Playstation Plus Premium, incluye todas las ventajas de los niveles Essential y Extra. Añade unos 340 juegos más, incluidos títulos de PS3 disponibles mediante transmisión en streaming de la nube, así como un catálogo de clásicos populares para PS, PS2 y Playstation Portable (PSP), disponibles en streaming y para descargar. La transmisión en streaming de juegos desde los servidores de internet se ofrece, como hasta ahora en Playstation Now para PS4, PS5 o PC. Además, la suscripción Premium incluye versiones de prueba para que los jugadores puedan probar los juegos antes de comprarlos. Los usuarios que paguen trimestralmente o incluso anualmente en lugar de por mes recibirán un descuento en todas las suscripciones. La suscripción PlayStation Plus se introducirá de forma escalonada por regiones, empezando por los mercados asiáticos, seguidos por Norteamérica y Europa. Entre los títulos que estarán disponibles en las suscripciones Extra y Premium, Sony mencionó: "Death Stranding", "God of War", "Marvel's Spider-Man", "Marvel's Spider-Man: Miles Morales", "Mortal Kombat 11" y "Returnal". Los mercados que no cuentan con los servicios de transmisión en la nube de PlayStation Now, entre ellos el latinoamericano, recibirán una versión de PlayStation Plus más asequible y con menos características. Esta modalidad se llamará PlayStation Plus Deluxe y sustituirá a la suscripción Premium. dpa